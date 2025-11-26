Прокурор запросил условный срок для Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков

Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

