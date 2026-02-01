Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.11 комментариев
Долина призналась, что не смогла купить собственное жилье
Певица Лариса Долина сообщила, что арендует квартиру на длительный срок и пока не может позволить себе купить собственное жилье.
Лариса Долина рассказала, что в настоящее время арендует квартиру, поскольку пока не располагает достаточными средствами для покупки собственного жилья, передает РИА «Новости». Певица уточнила: «Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду».
Долина не стала уточнять, в каком районе сейчас живёт, но подчеркнула, что район ей нравится и считает его хорошим. Также артистка пояснила, что вместе с ней постоянно переезжают её кошки.
По словам певицы, животные тяжело переносят смену обстановки, но всегда остаются с хозяйкой. Долина отметила, что воспринимает своих кошек как членов семьи и называет их своими детьми.
Напомним, Мосгорсуд в декабре 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, а 19 января ключи были переданы адвокату Лурье.
При этом сообщалось, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза.
На первый концерт певицы в 2026 году по состоянию на 27 января продали менее половины билетов. Меры безопасности на концертах Долиной усилили.