Долина призналась, что не смогла купить собственное жилье

Tекст: Ольга Иванова

Лариса Долина рассказала, что в настоящее время арендует квартиру, поскольку пока не располагает достаточными средствами для покупки собственного жилья, передает РИА «Новости». Певица уточнила: «Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду».

Долина не стала уточнять, в каком районе сейчас живёт, но подчеркнула, что район ей нравится и считает его хорошим. Также артистка пояснила, что вместе с ней постоянно переезжают её кошки.

По словам певицы, животные тяжело переносят смену обстановки, но всегда остаются с хозяйкой. Долина отметила, что воспринимает своих кошек как членов семьи и называет их своими детьми.

Напомним, Мосгорсуд в декабре 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, а 19 января ключи были переданы адвокату Лурье.

При этом сообщалось, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза.

На первый концерт певицы в 2026 году по состоянию на 27 января продали менее половины билетов. Меры безопасности на концертах Долиной усилили.