Российские подразделения продолжают наступление и наносят поражения украинским войскам на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.
На Сумском и Харьковском направлениях российская группировка «Север» улучшила тактическое положение, атаковав формирования егерской бригады ВСУ в районе Рыжевки и Алексеевки, а также подразделения мотопехотной и трех механизированных бригад у Красноярского, Тернового и Волчанских Хуторов. В этих боях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей.
Группировка «Запад» продвинулась вперед на переднем крае в районах Подол, Купянска-Узлового, Лесной Стенки, Ковшаровки и других населенных пунктов в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. По информации из сообщения, были уничтожены до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator (Канада), 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
На южном направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, поразили технику и личный состав инженерной, горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Константиновки и других населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 человек, бронетранспортер M113 и бронеавтомобиль Stryker производства США, 11 автомобилей и др.
Группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных украинских формирований в Димитрове и зачистку Родинского в ДНР. Было нанесено поражение личному составу и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной и других бригад ВСУ. Зафиксированы потери ВСУ: более 455 военнослужащих, танки Abrams (США) и Leopard (Германия), две боевые бронированные машины, четыре пикапа и артиллерия.
Подразделения Восточной группировки продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и атаковали подразделения в пяти населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей. Потери ВСУ превысили 245 военнослужащих, уничтожены шесть бронированных машин, автомобили, 155-мм гаубица М198 (США) и склад материальных средств.
Группировка «Днепр» нанесла удары по механизированной бригаде и бригаде теробороны у Орехова и Преображенки, уничтожила до 40 военнослужащих, боевую машину, танк, артиллерию, а также радиоэлектронное и радиолокационное оборудование.
В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, местам дислокации ВСУ, а также уничтожении 29 беспилотников за сутки.
С начала СВО на Украине, согласно данным ведомства, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 104 тыс. беспилотников, 640 зенитных комплексов, 26 637 танков и других бронированных машин, а также десятки тысяч артиллерийских орудий и спецтехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в районе Высокого на Сумском направлении взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ, включая командира роты.
Российские войска освободили поселок Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. «Северяне» за сутки продвинулись на Сумском направлении на 950 метров.