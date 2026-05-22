Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Родные погибшего от Эболы пациента подожгли полевой госпиталь в Конго
В Демократической Республике Конго семья одной из жертв Эболы спровоцировала пожар в лечебном центре из-за отказа медиков выдать им тело.
Инцидент произошел после решения медиков ограничить доступ к телу скончавшегося больного, передает ТАСС.
Возмущенные люди начали забрасывать палаточный лагерь различными предметами, что спровоцировало сильное возгорание. Огонь полностью уничтожил две больничные палатки.
Во время нападения внутри находились шесть пациентов, проходящих курс терапии. Информация о возможных пострадавших в результате происшествия пока не поступала, об этом американскому каналу CNN рассказал местный политик.
Эпицентром распространения инфекции стала провинция Итури, где вспышка началась среди золотодобытчиков близ города Буниа. Первой жертвой вируса Эбола-Бундибугио, против которого не существует вакцины, 24 апреля стала медсестра.
Конголезские врачи выявили возбудителя лихорадки 14 мая. Вскоре Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию в ДР Конго и соседней Уганде международной чрезвычайной ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 500 возможных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.
Число жертв стремительного распространения вируса в ДРК превысило 90 человек.
Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил угрозу распространения этой инфекции на территории России.