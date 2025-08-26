  • Новость часаСкончался бывший губернатор Новгородской области Прусак
    Украинский терроризм начал пугать Европу
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    Суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    В России снизились оптовые цены на красную икру
    Названы сроки вступления в силу закона о «российской полке»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    26 августа 2025, 20:14

    Названы сроки вступления в силу закона о «российской полке»

    Закон о минимальной квоте российских товаров заработает с марта 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпромторге РФ предложили установить минимальную квоту на российские непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.

    Как сообщает ТАСС, законопроект о так называемой «российской полке» опубликован Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает, что торговые сети должны будут выделять минимальное место на полках для российских непродовольственных товаров.

    В пояснительной записке отмечается: «Хозяйствующие субъекты... обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании».

    В тексте законопроекта содержится прямое указание на дату вступления документа в силу: «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян сообщил о сотнях фур с сельхозпродукцией, следовавших в Россию, которые вернулись назад или находились в простое из-за отсутствия решения по дальнейшему движению.

    Американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Labubu.

    24 августа 2025, 16:36
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (51)
    24 августа 2025, 16:12
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    Комментарии (23)
    26 августа 2025, 14:56
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 12:04
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    Комментарии (10)
    25 августа 2025, 00:12
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    @ needspec/svechnikov-nikolayi

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    Комментарии (7)
    24 августа 2025, 05:52
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (29)
    24 августа 2025, 06:43
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года
    @ Наталья Наговицина

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты сообщили, что тело альпинистки Натальи Наговицыной, пытавшейся подняться на пик Победы, останется в горах Киргизии до весны 2026 года.

    Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

    Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    Комментарии (13)
    26 августа 2025, 15:42
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 12:04
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    Комментарии (9)
    24 августа 2025, 12:36
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС

    Хинштейн назвал атаку украинского беспилотника на Курскую АЭС подлой агонией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака украинского беспилотника на Курскую АЭС является «подлой агонией врага», заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.

    «Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».

    Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.

    Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.

    Комментарии (12)
    24 августа 2025, 04:27
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 07:28
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 03:58
    Силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
    Силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
    @ Telegram-канал "Курская АЭС"

    Tекст: Ирма Каплан

    При падении сбитого силами ПВО рядом с Курской АЭС боевого дрона ВСУ сдетонировало прикрепленное к нему взрывное устройство, началось локальное возгорание, сообщила пресс-служба электростанции в Telegram-канале.

    «Двадцать четвертого августа в 00.26 по московскому времени рядом с Курской АЭС  работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», – сказано в посте.

    Там уточнили, что в результате произошедшего блок N3 был разгружен на 50%, при происшествии никто не пострадал.

    «В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», – добавили на АЭС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове заявил, что все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены.

    Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения.

    Комментарии (10)
    26 августа 2025, 15:14
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    24 августа 2025, 15:12
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 05:45
    Пропавшие на острове Итуруп туристы найдены живыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Пропавшая на сахалинском острове Итуруп незарегистрированная тургруппа с гидом обнаружена спасателями, сообщил Telegram-канал МЧС России.

    «На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», – сказано в посте.

    Ранее спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе.

    Днем ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщал, что поисковые работы начались с момента, когда 24 августа группа не вышла на связь в условленное время.

    «Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», – написал он в понедельник.

    Комментарии (0)
