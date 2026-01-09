Лукашенко с сыном вместе с минчанами вышли на уборку снега

Tекст: Тимур Шайдуллин

Белорусский лидер Александр Лукашенко и его сын Николай помогли горожанам чистить снег в Минске, передает ТАСС. Видео с участием жителей столицы республики, ее президента с сыном и собаки по кличке Умка опубликовано в телеграм-канале «Пул первого». В сообщении канала отмечается: «Вместо обеда полезно поработать порой».

Сильные снегопады в республике привели к тому, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. На помощь коммунальщикам по всей стране приходят жители, а только в Минске утром снег убирали более двух тысяч добровольцев, сообщает БелТА.

В Витебске из-за накопления снега порвался купол футбольного манежа, тренировки временно приостановлены, отмечает ТАСС. По словам представителей горисполкома, на месте происшествия работает спецтехника и сотрудники комплекса.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии призвало всех жителей страны присоединиться к уборке снега. В ведомстве подчеркнули важность единства и совместных усилий в преодолении последствий непогоды. Синоптики отмечают, что местами в республике снежный покров достигает высоты 42 см.

По прогнозу Белгидромета, в субботу интенсивность осадков снизится, однако в ближайшее время ожидается сложная ситуация в Минской, Витебской и Могилевской областях с сильным снегом и ветром до 20 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Москвы задержаны и отменены 62 рейса из-за сильного снегопада. Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центральной части России в субботу и возвращение двадцатиградусных морозов на следующей неделе.

А в Европе снег накрыл Сицилию и Везувий впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.