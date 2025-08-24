Депутат Даниелян сообщил о сотнях следовавших в Россию фур, вернувшихся назад

Tекст: Ирма Каплан

Даниелян сообщил, что, по его данным, с КПП «Верин Ларс», что на грузино-российской границе, возвращаются сотни грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, сливами, персиками и виноградом.

«Дальнобойщики бьют тревогу, жалуясь на отсутствие внятных объяснений и говорят о проблемах, связанных с фитосанитарными мерами. В результате всего этого жители села и занятые в сельском хозяйстве несут огромные убытки», – написал депутат в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Даниелян отметил, что грузовики с другими товарами также подвергаются тщательному досмотру, в результате чего затрудняется их въезд в Российскую Федерацию. В частности, это происходит с грузовиками со строительными материалами, а другие простаивают в неопределенности и ждут решения.

«Как всегда, нет адекватной реакции и действий со стороны соответствующих органов. Очевидно, что проблема не только экономическая, но и политическая. Поздравляю с «дорогой Трампа», – резюмировал он свое сообщение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Грузии закрыли дороги в Армению и Турцию из-за непогоды. Вице-премьер Алексей Оверчук объявил о поручении компетентным органам принять меры для пропуска зерновых грузовиков через КПП «Верхний Ларс». При этом Армения решила упростить досмотр на всех пограничных пунктах. Пашинян заявлял, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.