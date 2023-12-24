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Грузия закрыла дороги в Армению и Турцию из-за непогоды
В Грузии из-за непогоды закрыли для грузовиков дороги в Армению и Турцию
Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для грузовиков дорог, ведущих к границам с Арменией и Турцией, сообщила пресс-служба ведомства.
По сообщению пресс-службы, из-за обильного снегопада и гололеда закрыто движение большегрузного автотранспорта по автомобильной дороге Ахалцихе – Ниноцминда (граница с Арменией) и Хашури – Ахалцихе – Вале (граница с Турцией), передает ТАСС.
По магистралям также запрещено проезд машинам с вместимостью 30 и более человек.
Напомним, в сентябре 2021 года девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров на Военно-Грузинской дороге по направлению к России начали строить в Грузии.