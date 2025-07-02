Прокуратура Барнаула начала проверку инцидента с забытым в саду ребенком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях сообщений о том, что в одном из барнаульских детсадов воспитатели забыли ребенка и ушли, оставив его одного, передает РИА «Новости». По данным, обнародованным помощником прокурора Марией Антошкиной, речь идет о мальчике, которого обнаружили спустя несколько часов в туалете в шкафу со швабрами.

Мать мальчика забила тревогу, когда не нашла сына в обычное время, после чего выяснилось, что воспитатели закрыли детский сад, не заметив, что ребенок остался внутри. Антошкина подчеркнула, что прокурор края Антон Герман поручил организовать проверку исполнения требований безопасности и профилактики правонарушений в учреждении.

Прокуратура сообщила, что по итогам проверки, если будут обнаружены нарушения, примет все необходимые меры прокурорского реагирования.

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