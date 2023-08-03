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Бросившего маленькую дочку на улице жителя Екатеринбурга нашли мертвым
Полиция обнаружила тело отца, бросившего маленькую дочку на улице в Екатеринбурге
В Екатеринбурге отец бросил пятилетнюю дочку на улице и пропал. Его тело нашли в кустах рядом с площадкой, предварительно, он погиб от передозировки наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В Екатеринбурге отец взял на велосипедную прогулку пятилетнюю дочку, оставил ее на улице одну, пообещав, что вернется. Тревогу забили неравнодушные родители других детей, игравших на площадке. Они вызвали полицию, сообщив, что на площадке несколько часов сидит маленькая девочка без присмотра взрослых, передает Ura.ru.
Полиция сначала разыскала маму и бабушку девочки, а потом обнаружила тело отца ребенка в кустах неподалеку от площадки, где он оставил свою дочь.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина ранее был судим за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Он заявил, что одна из версий его смерти – злоупотребление опасными веществами, точный ответ даст экспертиза.
Ранее мать утопила десятимесячную дочку в реке в Ярославле.