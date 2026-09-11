Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

«Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.