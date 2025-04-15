В Новосибирске вынесли приговор создателю «группы смерти»

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель города Илья Погиблов осужден на девять лет колонии строгого режима за создание и руководство так называемой «группой смерти», передает ТАСС.

Суд признал его виновным в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, склонении к самоубийству и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Кроме того, суд запретил ему администрировать сайты в течение четырех лет.

Суд установил, что Погиблов организовал группу, испытывая интерес к смерти других людей. Он привлек в нее несовершеннолетнего подростка. Они убеждали жертв выполнять опасные задания, включая самоповреждения.

В результате преступной деятельности никто не пострадал, злоумышленников успели задержать до осуществления их планов. Погиблов признал свою вину в полном объеме.

В 2022 году ФСБ задержала в Сочи подростка, являвшегося администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения «Колумбайн*».