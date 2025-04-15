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В Новосибирске вынесли приговор создателю «группы смерти»
Создавшего и развивавшего так называемую «группу смерти», где жертв готовили к совершению самоубийства, осудили в Новосибирске, сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.
Житель города Илья Погиблов осужден на девять лет колонии строгого режима за создание и руководство так называемой «группой смерти», передает ТАСС.
Суд признал его виновным в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, склонении к самоубийству и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.
Кроме того, суд запретил ему администрировать сайты в течение четырех лет.
Суд установил, что Погиблов организовал группу, испытывая интерес к смерти других людей. Он привлек в нее несовершеннолетнего подростка. Они убеждали жертв выполнять опасные задания, включая самоповреждения.
В результате преступной деятельности никто не пострадал, злоумышленников успели задержать до осуществления их планов. Погиблов признал свою вину в полном объеме.
В 2022 году ФСБ задержала в Сочи подростка, являвшегося администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения «Колумбайн*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ