Названы регионы-лидеры по числу многодетных семей в России

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.0 комментариев
Москва сохранила лидерство по числу многодетных семей в России
Москва, Московская область и Краснодарский край остаются лидерами по числу многодетных семей в России, сообщили в пресс-службе Социального фонда.
В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что в первом квартале этого года в столице насчитывалась 4901 многодетная семья, в Московской области – 4090, а в Краснодарском крае – 2841. Всего в этих регионах воспитывается свыше 39 тыс. детей из многодетных семей.
В числе лидеров также оказались Республика Дагестан, где зарегистрированы 3474 многодетные семьи (12 743 ребенка), Чеченская Республика (2412 семей и 9838 детей) и Республика Татарстан, где только за март зафиксировано 667 многодетных семей с 2322 детьми. В Дагестане и Чечне показатель среднего количества детей на семью выше, чем в других регионах: в январе в Дагестане он составил 3,66 ребенка, а в Москве – 3,26.
Согласно данным фонда, за первые три месяца 2024 года в России появилось почти 75 тыс. детей, ставших третьими, четвертыми и последующими в своих семьях. Такие показатели учитываются при расчете мер господдержки: материнского капитала, ежемесячных выплат и льгот.
Из общего числа зарегистрированных рождений третьими детьми стали 44 951 ребенок, четвертыми – 18 257, пятыми и последующими – 11 071. Наибольшее количество подобных рождений пришлось на январь – 27 439, в феврале их было 24 488, в марте – 22 352.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации многодетности в качестве нового национального бренда.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении численности таких семей в 1,2 раза за два года.
В стране зарегистрировали уже 2,5 млн многодетных семей.