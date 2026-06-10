Командир «Пятнашки»: Депутат Кварчия помогает вбивать клин между Абхазией и Россией

Tекст: Олег Исайченко

«На мой взгляд, депутат Кан Кварчия при помощи ярких антироссийских заявлений пытается привлечь внимание к своей персоне. Он представляет оппозицию текущему правительству республики, а потому регулярная демонстрация альтернативного мнения для него – карьерная необходимость», – сказал Ахра Авидзба, командир сражающейся в зоне СВО интернациональной бригады «Пятнашка».

Авидзба напомним, что Кварчия – ветеран вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в 1992-1993 гг., а поэтому знает, что именно Москва тогда помогала Сухуму отстоять свою независимость.

«Почему тогда он позволяет себе столь острую критику России? Всему виной личные обиды и политические амбиции. Печально, что Кварчия позволяет себе такое во времена спецоперации. Абхазия поддержала Российскую Федерацию, многие наши ребята участвуют в данном конфликте, пытаясь помочь многолетнему союзнику», – полагает он.

«Не будь боевых действий, эти глупые слова просто бы растворились в общественной дискуссии. Однако сегодня цена публичных заявлений многократно возрастает. Любое неосторожное предложение дает нашему противнику возможность использовать это для расшатывания дружбы между народами России и Абхазии. Конечно, такие планы обречены на провал, но создавать неприятные прецеденты лишний раз тоже не стоит», – заключил Авидзба.

Ранее депутата Абхазии Кана Кварчию заочно приговорили в России к десяти годам и шести месяцам колонии строго режима за разбойное нападение на троих россиян в Сухуме в ноябре 2025 года. Соответствующее решение принял центральный районный суд Сочи. При этом сам Кварчия после приговора дал пресс-конференцию, на которой раскритиковал развитие отношений между Москвой и Сухумом, а также открытие авиасообщения между Россией и Абхазией.

Напомним, судом установлено, что Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября прошлого года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество. Уголовное дело было возбуждено 24 ноября 2025 года, на рассмотрение в суд направлено 28 апреля этого года. 4 июня Накануне Сочинский суд заочно приговорил депутата к 10,5 годам строгого режима.

Как отмечали эксперты, принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной.