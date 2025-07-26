Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия ответит немедленно и сокрушительно на любые военные посягательства против Калининградской области с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул: «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ».

Он отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России. По его словам, у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

Высказывания Патрушева последовали за заявлением командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью. Тот ранее рассказал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде и реализации стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

Помощник главы России также сравнил нынешние западные стратегические планы с устремлениями «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков», которые, по его словам, в итоге «оказались на свалке истории».

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, чтобы оценить выполнение планов по подготовке моряков. Балтийский флот укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Патрушев рассказал о сценариях захвата Калининграда, которые отрабатываются на учениях НАТО.