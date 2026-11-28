На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
В Кременчуге после взрывов получило повреждения предприятие
В Кременчуге в Полтавской области получило повреждения предприятие
В городе Кременчуге Полтавской области Украины получило повреждения предприятие, сообщила Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.
«В Кременчуге зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий», – говорится в сообщении спасательной службы.
При этом в ведомстве не уточнили, о каком именно типе предприятия идет речь, передает ТАСС.
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