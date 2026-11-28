На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Десантники уничтожили пять дронов ВСУ на Днепропетровском направлении
Бойцы ВДВ уничтожили дроны Hornet и «Рубака» на Днепропетровском направлении
Расчёты FPV-перехватчиков Псковского гвардейского соединения ВДВ группировки «Центр» уничтожили четыре ударных БПЛА Hornet и дрон «Рубака», сообщило Министерство обороны.
На Днепропетровском направлении расчеты FPV-перехватчиков Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Центр» успешно ликвидировали несколько вражеских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские десантники смогли поразить четыре украинских ударных беспилотника типа Hornet. Кроме того, военнослужащие уничтожили один дрон марки «Рубака», создав «нелетную погоду» для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет противовоздушной обороны российской группировки войск «Днепр» сбил украинский ударный беспилотник Hornet неисправным дроном-перехватчиком.
В начале месяца боец разведбата 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Большой рассказал об успешном уничтожении летящих на малых высотах аппаратов Hornet.
Министерство обороны сообщило о пресечении попыток логистического обеспечения подразделений украинской армии на Днепропетровском направлении.