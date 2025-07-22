А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
В аварии с двумя легковушками в Дагестане погибли два ребенка
В Тарумовском районе Дагестана автомобили Lada и Chery, в результате аварии погибли четыре человека, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
ДТП произошло на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Погибли двое детей и двое взрослых, также пострадали еще четверо.
Среди пострадавших числятся двое граждан Казахстана и шесть жителей Удмуртии. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Ишня Ярославской области мопед сбил пешеходов с детской коляской. В результате аварии погибла пятимесячная девочка. Водитель мопеда скрылся с места происшествия.