В аварии с двумя легковушками в Дагестане погибли два ребенка

Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца

Tекст: Дарья Григоренко

Для передачи сообщения использовался бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Видео общения, подтверждающее факт передачи, оказалось в распоряжении редакции агентства, передает ТАСС.

Дочь украинского военнослужащего Сергея Короля в своем обращении сказала: «Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома». Сам Сергей Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и сообщил, что к пленным относятся достойно. Он также отметил, что ему не причиняют вреда и предоставили возможность выйти на связь с близкими.

В беседе Король признался, что рассматривает отказ от участия в обмене пленными, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Кроме того, он заявил о своем отношении к присоединенным к России регионам, назвав их неотъемлемой частью страны и подчеркнув, что местные жители всегда считали себя русскими.

В российских силовых структурах рассказали, что ради этого общения были приняты значительные меры безопасности, чтобы организовать связь между военнопленным и дочерью-лейтенантом украинской полиции. После состоявшегося контакта Екатерина Король якобы отказалась от дальнейшей связи, заявив о безразличии к дальнейшей судьбе отца.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.