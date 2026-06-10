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Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.
«Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.
«Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.
«Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.
Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.