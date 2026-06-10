Международный форум «Путешествуй!» собрал пять тысяч участников на ВДНХ

На форуме «Путешествуй!» обсудили развитие российского и въездного туризма

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание на тему «Время путешествовать: многообразие впечатлений доступно каждому» модерировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Чернышенко заявил: «В деловой программе VI Международного туристического форума «Путешествуй!» заявлено более 2,5 тыс. участников из всех регионов России, а всего в событии их участвует 5 тыс.».

Вице-премьер отметил, что гости прибыли более чем из 50 зарубежных государств, впервые присоединился Китай, вновь участвует Куба, а форум проходит в Год единства народов России. Он подчеркнул, что туризм, по его мнению, стирает границы и помогает людям находить в своей стране всё необходимое для счастливой жизни, а слоган «Время путешествовать» назвал общим выбором в пользу открытий и новых впечатлений, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Решетников напомнил, что за пять лет реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» введено более 9 тыс. номеров в гостиницах и отелях и свыше 10 тыс. мест в глэмпингах, а до конца года планируется еще около 6 тыс. Он заявил, что ключевым результатом стали миллионы поездок, новые рабочие места и яркие эмоции, а среди задач назвал эффективное использование инфраструктуры и создание комплексных туристических продуктов.

На пленарной сессии выступили представители отрасли: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о маршрутах в малых городах, заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников – о перспективах железнодорожного туризма. Руководители отелей, курортов, круизных компаний и цифровых сервисов представили опыт создания туристических продуктов, а тревел-блогер и предприниматель Марк Ерёмин описал современные медиа как инструмент продвижения регионального туризма.

Участники могли задавать вопросы спикерам по QR-коду, авторов самых интересных вопросов наградили подарками. Чернышенко и Решетников вручили нагрудные знаки Минэкономразвития «За вклад в развитие туризма» ряду деятелей отрасли, среди них Сергей Шпилько, Виктор Пугиев, Марина Полетаева, Алина Афанасьева и Сергей Яковлев. Благодарность Минэкономразвития получил генеральный директор ООО ТК «ИнтерКонтакт-Сервис» Дмитрий Шевченко.

Во время заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм» Чернышенко сообщил, что въездной турпоток за два года вырос в 1,5 раза, а за январь-апрель Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Он назвал ключевыми направлениями рынки Ближнего Востока и Азии, отметил запуск электронной визы и расширение безвизового режима с Китаем, Оманом и Саудовской Аравией, а также планы по Индонезии, Малайзии и Кувейту.

По словам вице-премьера, правительство готово поддерживать иностранных инвесторов, развивающих инфраструктуру въездного туризма, и помогать бизнесу создавать программы, знакомящие гостей с природой, культурой и историей России. Он также напомнил о предложении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на ПМЭФ-2026 создать креативно-туристический коридор между Самаркандом и Петербургом и о перспективах аналогичных трансграничных проектов с Китаем, Беларусью и другими дружественными странами.

В заседании комиссии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, губернатор Орловской области Андрей Клычков, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, а также главы других регионов и представители профильных ведомств. Форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня, его организует фонд «Росконгресс» совместно с Минэкономразвития при поддержке Правительства России и Комитета по туризму Москвы.