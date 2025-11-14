Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
В Подмосковье подростка обвинили в теракте за поджог оборудования
Шестнадцатилетнего молодого человека арестовали после того, как он поджег релейный шкаф возле станции Одинцово Белорусского направления.
Следственные органы предъявили 16-летнему жителю Московской области обвинение в совершении террористического акта, сообщает ТАСС. Пресс-служба СК РФ уточнила, что уголовное дело заведено по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
По информации следствия, 12 ноября подросток получил через мессенджер предложение за вознаграждение совершить теракт на транспортной инфраструктуре.
Как уточнили в ведомстве, подросток согласился, приехал на 25-й км железнодорожной станции Одинцово Белорусского направления и умышленно поджег релейный шкаф, отвечающий за функционирование железнодорожного транспорта.
В настоящее время суд рассматривает меры пресечения для обвиняемого. Следственные органы продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, включая возможных организаторов и мотивы действия подростка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 15-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в теракте после поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на Павелецком направлении.
Силовики установили личность несовершеннолетнего, устроившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины, и задержали его.
Подростка из Калининграда заключили под стражу по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, что могло создать угрозу жизни людей.