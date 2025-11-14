В Подмосковье подростка обвинили в теракте за поджог оборудования

Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Кладбище – удобное для противника место для потенциального теракта. Многие граждане приходят на могилы родственников, близких им людей. А места захоронения выяснить не трудно. К тому же злоумышленники в силах подгадать время посещения – это дни памяти, дни рождения или памятные даты», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

«Я бы назвал кладбища третьей по удобству локацией для покушения после непосредственного места проживания человека и личного автомобиля», – добавил он. Спикер также указал, что обычно такие места предполагают некоторую массовость. А это, в свою очередь, увеличивает потенциальное количество жертв.

«Чтобы и впредь предотвращать такие инциденты, нужно в первую очередь усиливать наблюдение за посетителями кладбищ. Судя по всему, украинские спецслужбы не оставят своих попыток и даже могут начать отправлять туда со взрывчаткой обманутых мошенниками пожилых людей или подростков, как сейчас бывает с атаками на военкоматы или релейные шкафы», – продолжил спикер.

«Однако оставить какой-то предмет на могиле – значит, выдать себя. А незаметно закопать 20-килограммовую взрывчатку простой посетитель вряд ли сможет. Поэтому террористы чаще выбирают не обманутых людей в качестве исполнителей, а тех, кто сознательно идет на преступление. И такие группы необходимо выявлять с помощью агентуры», – заметил он.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве, планировавшийся спецслужбами Украины против одного из высших российских должностных лиц. Для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых супругов – наркоманов, а также 46-летнего жителя Киева Джалолиддина Шамсова.

Последний находится в розыске в России за убийство и незаконный оборот оружия. По словам участвовавшей в подготовке теракта женщины, они с мужем выполняли поручения куратора за наркотик. Кураторы и исполнители обсуждали покушение в мессенджерах WhatsApp и Signal.

При обысках силовики нашли у них закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру с возможностью дистанционного управления и передачи картинки за рубеж. Ее супруги поставили на одну из могил на кладбище. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, сообщает ЦОС ФСБ.