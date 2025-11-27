Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
В Молдавии оштрафовали «Яндекс. Такси» за отказ раскрыть данные водителей
Компания Ridetech International BV получила штраф в размере 39 тыс. евро за отказ предоставить сведения о водителях, связанных с сервисом «Яндекс» в Молдавии.
Сервис «Яндекс» в Молдавии был оштрафован на 39 тыс. евро ( 3,51 млн рублей) за отказ раскрыть данные о водителях, передает ТАСС. Совет по конкуренции Молдавии запросил эту информацию в рамках расследования и подчеркнул, что компания должна подчиняться местному законодательству.
Оператор платформ «Яндекс Go» и «Яндекс Pro» – Ridetech International BV, зарегистрированная в Евросоюзе, сослалась на европейский закон о защите персональных данных (GDPR), объяснив невозможность передачи сведений. В совете предупредили, что при дальнейшем отказе от сотрудничества штрафы могут вырасти до 1% от оборота компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Молдавии начала выписывать штрафы водителям из Приднестровья за отсутствие молдавской страховки.
До этого власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если те появятся с георгиевской лентой на шествии 9 мая.