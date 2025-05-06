Министр МВД Молдавии напомнила о штрафах за ношение георгиевской ленты

Tекст: Вера Басилая

Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на марше «Бессмертного полка», передает ТАСС.

Она разъяснила, что полиция будет следить за исполнением закона, запрещающего символику, использующуюся для «пропаганды войны».

Министр подчеркнула, что размер штрафа для физических лиц составит от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев.

По данным министерства, праздничные мероприятия пройдут 9 мая, когда десятки тысяч жителей Молдавии традиционно выходят на улицы с портретами своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возлагают цветы к мемориалам.

В рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии,50 тыс. жителей Молдавии награждены медалями и орденами, 20 получили звание Героя Советского Союза.

Между тем, в новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

В то же время участники марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 мая намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на решение властей провести День Европы.

В прошлом году в Молдавии запретили георгиевскую ленту на 9 мая. Судебные инстанции в Молдавии несколько раз отменили административные протоколы за ношение георгиевской ленты.