Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.0 комментариев
В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
В молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали катастрофой для Румынии
В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.
Новый учебник для старшеклассников в Молдавии освещает Вторую мировую войну с румынской точки зрения и называет Сталинградскую битву «катастрофой», акцентируя внимание на последствиях для Румынии, передает РИА «Новости».
В разделе, посвященном действиям румынских войск, старшеклассникам предлагают приводить аргументы за и против участия страны в войне на стороне нацистской Германии и оправдывать жертвы румынской армии. Отмечается, что авторы учебника пишут: «сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа».
При этом факт пребывания румынских войск в Молдавии как оккупантов учебник игнорирует, представляя их как освободителей Бессарабии и северной Буковины, а действия Красной армии по освобождению этих территорий называют «серьезной проблемой» для Румынии.
Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что подобные трактовки входят в программу оправдания нацизма, которая получила особое развитие в последние годы. Он возмутился тем, что румынские войска в тексте называются «освободительными», советские – «оккупационными», а диктатор Антонеску представлен положительно.
Ранее общественность Молдавии также негативно отреагировала на главы, героизирующие нацизм, в других учебниках, однако министр образования Дан Перчун считает, что новые учебники объективны. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об искажении истории, а власти пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту. За последние два года за ношение ленты наложено более 500 штрафов.
Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение.
Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.