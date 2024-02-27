Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Водителей из Приднестровья начали штрафовать в Молдавии
Водителей из Приднестровья штрафуют в Молдавии за отсутствие местной страховки
Полиция Молдавии начала выписывать штрафы водителям из Приднестровья (ПМР) за отсутствие молдавской страховки, сообщил МИД республики.
Также водители не могут получить страховые компенсации по молдавским полисам при ДТП на территории Приднестровья, передает ТАСС.
Эксперты из Приднестровья заявили о недопустимости каких-либо запретов на передвижение по территории Молдавии машин, зарегистрированных в республике. В МИД Приднестровья отметили, что ответят Кишиневу в случае запрета на передвижение автотранспорта из ПМР.
Ранее президент Приднестровья допустил вступление Молдавии в ЕС без левобережья Днестра.