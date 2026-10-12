Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
В Минздраве назвали необходимое для здоровья количество минут спорта
В Минздраве призвали заниматься спортом 150 минут в неделю
Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова посоветовала взрослым людям тратить на умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю.
«Для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы важно регулярно двигаться», – рассказала Дроздова РИА «Новости».
Медик посоветовала отдавать предпочтение приятным видам досуга, среди которых плавание, танцы или домашние тренировки. При выборе занятий крайне важно брать в расчет текущее самочувствие и уровень подготовки.
Эксперт пояснила, что быструю ходьбу можно разделить на пять дней по 30 минут. Если найти время сразу тяжело, стоит начать с коротких прогулок во время обеда.
Нагрузку нужно увеличивать плавно, а при наличии болезней консультироваться с лечащим врачом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что около 11,5% россиян стараются придерживаться правил здорового образа жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Олимпийский чемпион Карелин заявил, что спорт высоких достижений начинается с физкультуры и двора.