В Минздраве назвали необходимое для здоровья количество минут спорта

В Минздраве призвали заниматься спортом 150 минут в неделю

Tекст: Катерина Туманова

«Для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы важно регулярно двигаться», – рассказала Дроздова РИА «Новости».

Медик посоветовала отдавать предпочтение приятным видам досуга, среди которых плавание, танцы или домашние тренировки. При выборе занятий крайне важно брать в расчет текущее самочувствие и уровень подготовки.

Эксперт пояснила, что быструю ходьбу можно разделить на пять дней по 30 минут. Если найти время сразу тяжело, стоит начать с коротких прогулок во время обеда.

Нагрузку нужно увеличивать плавно, а при наличии болезней консультироваться с лечащим врачом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что около 11,5% россиян стараются придерживаться правил здорового образа жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Олимпийский чемпион Карелин заявил, что спорт высоких достижений начинается с физкультуры и двора.