  • Новость часаСистемы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников
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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы
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    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    11 октября 2026, 20:53 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять муниципалитетов

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию Белгородской области, повреждения зафиксированы в пяти муниципалитетах.

    Украинские военные продолжают наносить удары по региону, в результате которых пострадали жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты в нескольких населенных пунктах, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области.

    В Шебекинском округе дроны повредили частный дом и объект инфраструктуры в селе Нижнее Березово-Второе, а в самом Шебекине пострадало остекление здания и кровля склада на территории предприятий. В селе Ржевка повреждены дом и два автомобиля, в Белянке загорелась хозяйственная постройка, а около Дмитриевки дрон ударил по грузовику.

    Кроме того, атаке подвергся Ракитянский округ, где пострадали легковая машина и крыша многоквартирного дома. В Белгородском округе в селе Никольское, в Краснояружском округе в поселке Красная Друга и в Валуйском округе в селе Знаменка зафиксированы повреждения частных домов и гаража.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ.

    В субботу мужчина получил ранения при ударе украинского дрона в Шебекине.

    В пятницу супружеская пара погибла при обстреле поселка в Белгородском районе.

    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу

    Эксперт Баширов: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу
    @ Benjamin Applebaum/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.

    Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

    «Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

    Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.

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    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.

    В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.

    Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.

    В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.

    В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

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    11 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    В Алешкинскую больницу доставили гуманитарный груз после разминирования дороги

    Алешинская больница получила гуманитарный груз после разминирования дороги

    Tекст: Вера Басилая

    В Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области был доставлен гуманитарный груз с продуктами и лекарствами благодаря разминированию одной из дорог, сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Гуманитарный груз был доставлен в Алешкинскую больницу благодаря разминированию одной дороги около двух недель назад, передает ТАСС.

    «Около двух недель назад совместно с Вооруженными силами Российской Федерации удалось разминировать одну из дорог и доставить гуманитарный груз с продуктами и лекарствами в Алешкинскую центральную районную больницу», – сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Она отметила, что местные жители получили возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами.

    В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил надежду, что Мелания Трамп обратит внимание на гуманитарную катастрофу в Алешках.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.

    В среду ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью.

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    10 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

    Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.

    «Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

    К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

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    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

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    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек приближение выборов на Украине

    Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек выборы на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Комментарий предпринимателя Илона Маска по ситуации с украинским конфликтом указывает на слом прежней парадигмы оценок киевского режима, что позволяет предположить приближение выборов на Украине, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Переломный момент», – подписал он репост комментария Маска в соцсети Х.

    Еще один пост Дмитриев сделал с репликой американского лидера Дональда Трампа о том, что главе киевского режима надо бы провести выборы.

    «Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп в ролике аккаунта Rapid Response47.

    К этому ролику Дмитриев написал: «Украинские выборы приближаются», а также добавил смайл в виде белого голубя с зеленой ветвью в клюве.

    Ранее Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    11 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Политик Мема назвал «актом щедрости» со стороны России экспорт дизеля

    Политик Мема назвал «актом щедрости» экспорт дизеля Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Сделка между США и Россией по топливу – это хорошая новость для мира и глобальных рынков, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, даже если киевский режим против.

    Мема отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России и крайне разочарован сделкой США и России, называя её подарком Москве.

    «Зеленский хочет продолжать атаки на нефтяные объекты, несмотря на просьбу президента Трампа воздержаться от этого. Такие решения Зеленского подрывают доверие со стороны администрации США, которая активно работает над завершением этого конфликта», – подчеркивает финский политик в комментарии в соцсети Х.

    Мема допускает, что в Китае между президентом Трампом и Путиным может состояться встреча, потому что миру нужны хорошие отношения между США и Россией.

    «Президент Путин совершил невероятный акт щедрости по отношению к миру, чтобы стабилизировать цены на нефть на глобальном рынке», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США. Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики президента США.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Военнослужащий группировки «Восток» сбил дрон ВСУ ударом автомата

    Tекст: Вера Басилая

    Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Армалит сбил украинский FPV-дрон ударом автомата в Запорожской области.

    Российский боец с позывным Армалит смог уничтожить украинский FPV-дрон, ударив по нему своим оружием в районе Самойловки Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Он размахнулся и сбил его этим самым автоматом», – рассказал сослуживец бойца, стрелок группировки войск «Восток» с позывным Сидой.

    В понедельник Минобороны заявило об освобождении Самойловки. Населенный пункт был взят под контроль штурмовыми подразделениями 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский боец пережил пять ударов украинских дронов.

    В мае боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон.

    До этого штурмовик отбил летящий аппарат прикладом автомата.

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    11 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    В Харьковской области вскрыли деятельность украинской ДРГ

    ВС России уничтожили двух спецназовцев ССО Украины в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области раскрыта деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины была вскрыта в ходе продвижения российских войск на Харьковском направлении, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства, в результате боестолкновения были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные члены группы скрылись, бросив тела убитых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва Вооруженных сил Украины из окружения на Харьковском направлении.

    В среду российские бойцы предотвратили атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    В апреле российский спецназ поразил пункт управления беспилотниками ВСУ, который препятствовал ротации войск.

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    11 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области, сжимая кольцо окружения, сообщило Министерство обороны.

    Российские военнослужащие группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца окружения установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Север» не позволили украинским войскам прорвать окружение на Харьковском направлении.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла.

    В четверг Минобороны объяснило важность освобождения Аннополья в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому следует провести выборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп поделился с журналистами размышлениями по дороге в Белый дом из Теннесси и заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому все же стоило бы провести выборы в стране.

    «Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, ролик размещен в аккаунте Rapid Response47 соцсети Х.

    Там же американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    11 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Российские военные поразили используемый ВСУ дата-центр в Одессе

    ВС России поразили дата-центр ВСУ в Одессе и сухогруз с оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по дата-центру «Тенет» в Одессе и сухогрузу с военным назначением в порту Черноморска, сообщило Министерство обороны.

    В ночь на воскресенье Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам украинской портовой инфраструктуры, дата-центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки в Одессе был успешно поражен дата-центр «Тенет». По информации оборонного ведомства, этот объект использовался украинскими военными для обработки, передачи и хранения информации.

    Кроме того, удар был нанесен по морскому судну типа «сухогруз», находившемуся в порту Черноморска. Отмечается, что этот корабль доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В Одессе получил повреждения местный дата-центр.

    В пятницу большая часть Одессы осталась без света и воды после взрывов.

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