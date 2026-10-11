При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять муниципалитетов

Tекст: Ольга Иванова

Украинские военные продолжают наносить удары по региону, в результате которых пострадали жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты в нескольких населенных пунктах, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области.

В Шебекинском округе дроны повредили частный дом и объект инфраструктуры в селе Нижнее Березово-Второе, а в самом Шебекине пострадало остекление здания и кровля склада на территории предприятий. В селе Ржевка повреждены дом и два автомобиля, в Белянке загорелась хозяйственная постройка, а около Дмитриевки дрон ударил по грузовику.

Кроме того, атаке подвергся Ракитянский округ, где пострадали легковая машина и крыша многоквартирного дома. В Белгородском округе в селе Никольское, в Краснояружском округе в поселке Красная Друга и в Валуйском округе в селе Знаменка зафиксированы повреждения частных домов и гаража.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ.

В субботу мужчина получил ранения при ударе украинского дрона в Шебекине.

В пятницу супружеская пара погибла при обстреле поселка в Белгородском районе.