Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Мошенники придумали схему обмана с детскими пособиями
Злоумышленники начали обзванивать граждан от имени Социального фонда, угрожая отменой выплат на детей под предлогом подозрительных финансовых операций, сообщили эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из-за которых детские пособия могут быть аннулированы», – сообщили в пресс-службе платформы РИА «Новости».
Специалисты подчеркивают, что настоящий Социальный фонд никогда не просит переводить деньги на какие-либо счета. Все вопросы, касающиеся оценки доходов семьи, решаются исключительно через официальные уведомления на портале «Госуслуги» или при личном визите в ведомство.
Эксперты «Мошеловки» призывают не сообщать звонящим коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений.