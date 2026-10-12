Мошенники придумали схему обмана с детскими пособиями

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из-за которых детские пособия могут быть аннулированы», – сообщили в пресс-службе платформы РИА «Новости».

Специалисты подчеркивают, что настоящий Социальный фонд никогда не просит переводить деньги на какие-либо счета. Все вопросы, касающиеся оценки доходов семьи, решаются исключительно через официальные уведомления на портале «Госуслуги» или при личном визите в ведомство.

Эксперты «Мошеловки» призывают не сообщать звонящим коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений.



