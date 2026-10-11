Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа

Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа

Tекст: Катерина Туманова

«Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.

«Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.

Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

