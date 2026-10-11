Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа
Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию, которую описал президент США Дональд Трамп, говоря о призыве Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.
«Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.
«Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.
Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.
Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.