Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
В селе Шилово на Алтае загорелась школа
В здании школы села Шилово идет ликвидация пожара, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
«Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.
В тушении задействованы 14 пожарных МЧС России и шесть автоцистерн.
Площадь возгорания составляет порядка 900 кв. м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в многоквартирном доме в Элисте произошел пожар. При пожаре на крыше дома в Уфе пострадали два человека. При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека.