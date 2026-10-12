Сидни Суини оказалась родственницей Мэрилин Монро

Tекст: Катерина Туманова

Звезда сериала «Эйфория» оказалась девятой кузиной легендарной актрисы Мэрилин Монро, пишет Breitbart News. Исследование MyHeritage показало, что родословные знаменитостей пересекаются благодаря общему предку из XVII века.

Отец актрисы из «Белого лотоса» Стивен Суини и отец звезды фильма «В джазе только девушки» Чарльз Стэнли Гиффорд являются потомками Эзры Перри. Первопоселенец родился в Англии в 1625 году и умер в Массачусетсе в 1689 году.

«Люди всегда проводили параллели между Сидни Суини и Мэрилин Монро, но то, что их пути пересекаются на более глубоком уровне, вдохновило нас на поиск реальной связи в архивах MyHeritage», – рассказал директор по исследованиям MyHeritage Рои Мандель.

Он отметил, что обнаружение общей ветви стало невероятным открытием. По словам эксперта, это мощное напоминание о том, что человечество представляет собой одно огромное генеалогическое древо.

Открытие родственной связи делает перспективу того, что Суини когда-нибудь сыграет свою дальнюю родственницу на экране, весьма интригующей.

Ранее Монро уже воплощали другие актрисы, включая Ану де Армас в фильме «Блондинка» 2022 года и Мишель Уильямс в картине «7 дней и ночей с Мэрилин» 2011 года.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, в рекламе джинсов American Eagle с Сидни Суини в 2025 году увидели нацистскую пропаганду. В текущем году Суини раскритиковали за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood.



