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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 03:25 • Новости дня

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

    Tекст: Катерина Туманова

    Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

    Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

    В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

    Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

    Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в  случае агрессии со стороны США.

    Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

    9 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

    USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    @ Gregory Bull/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи экипажа авианосца USS Abraham Lincoln в Сан-Диего увидел на надстройке корабля десятки нанесенных отметок о пораженных иранских целях за десятимесячную операцию.

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

    По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

    Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

    Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

    Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    9 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Иран выделил Афганистану землю для выхода к морю в порту Чабахар

    Афганистан получил выход к морю через иранский порт Чабахар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана решили выделить Афганистану около 110 га земли в свободной экономической зоне порта Чабахар, что обеспечит Кабулу выход к морю.

    Председатель специальной комиссии по поддержке производства при иранском парламенте Мохсен Зангане сообщил о намерении выделить Афганистану землю в свободной экономической зоне (СЭЗ) Чабахар. Таким образом страна получит свой выход к морю, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганский информационный портал AVA-Press.

    «Зангане заявил, что по итогам переговоров с министром промышленности и торговли Афганистана было решено выделить афганской стороне около 10 га земли на побережье морского порта Чабахар и более 100 га на первом этапе в границах особой экономической зоны этого порта для инвестиционных целей», – говорится в сообщении.

    Афганистан сможет инвестировать в эти территории и создать инфраструктуру для транзита товаров. Афганская сторона запрашивала больший участок, однако из-за ограничений пока согласовано 110 га, работа по увеличению площади продолжается.

    В ноябре 2025 года гендиректор СЭЗ Чабахар Мохаммад Саид Арбаби заявлял о готовности выделить Афганистану от 100 до 200 га. Порт Чабахар имеет стратегическое значение для Афганистана, так как является единственным океаническим портом Ирана. Афганские власти считают его приоритетным маршрутом для транзита, что снизит зависимость от традиционных путей.

    Иранская парламентская делегация 6 октября прибыла в Кабул для расширения торгово-экономических отношений. Делегация обсудила вопросы экономического сотрудничества и увеличения двусторонней торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афганистан, Иран и Таджикистан подписали соглашение о транзите грузов.

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    10 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Иран сообщил о развертывании 50 воинских подразделений на границах

    Более 50 воинских подразделений Ирана развернули на границах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 50 боевых подразделений и формирований по обеспечению сухопутных войск армии Ирана остаются на границах страны для отражения возможного вторжения, заявил командующий сухопутными войсками иранской армии Али Джаханшахи.

    Иранские сухопутные войска продолжают удерживать на границах государства более 50 боевых формирований и подразделений обеспечения для защиты от возможного вторжения. «Войска до сих пор остаются на своих позициях», – заявил командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    Развертывание группировки началось на фоне конфликта с США и Израилем в конце февраля. В настоящий момент на северо-западе, западе, юго-западе, а также на востоке и юго-востоке Ирана несут службу мобильные бригады, силы быстрого реагирования, бронетанковые и механизированные части. Кроме того, границы прикрывают артиллерия, инженерные и ракетные войска, а также расчеты беспилотной авиации.

    Технику, боеприпасы и личный состав приходилось перебрасывать по ночам из-за постоянной угрозы атак вражеских самолетов и беспилотников, пояснил военачальник. Он добавил, что масштабное усиление рубежей оказалось эффективным и позволило сдержать попытки проникновения противника на территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ирана поблагодарил российского лидера за позицию по этому вопросу.

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    9 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков: Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в разных сферах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили на трехсторонней встрече вопросы взаимодействия в различных отраслях.

    Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в ходе трехсторонней встречи обсудили вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике.

    «Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах, по энергетике и по другим сферам», – заявил ТАСС Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества со странами СНГ. Также Тегеран предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1».

    В четверг Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного.

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    10 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер взорвался на мине в Ормузском проливе из-за нарушения маршрута

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что нефтяной танкер, передвигавшийся в Ормузском проливе с отключенной навигационной системой, взорвался в результате столкновения с морской миной.

    В КСИР заявили, что на перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что судно передвигалось в проливе с отключенной навигационной системой. После взрыва на танкере начался пожар, огонь от которого виден жителям южного побережья Ирана.

    Представитель КСИР Хосейн Мохеби в сентябре заявлял о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. Проход по ней должен координироваться с Тегераном, в противном случае к судам-нарушителям будут применяться санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в акватории.

    В среду КСИР пообещал перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

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    9 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Иранские полицейские пострадали при взрыве заложенной у дороги бомбы

    Fars: Несколько полицейских пострадали при взрыве на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан произошел взрыв на пути следования полицейского автомобиля, в результате чего несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщило агентство Fars.

    На пути следования патрульного транспорта сработало заложенное у дороги взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный был убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана.

    Во вторник у иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв.

    В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    CENTCOM: ВС США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    С момента возобновления морской блокады Ирана американские военные перенаправили 133 коммерческих судна, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Командование сообщило в соцсетях, что американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Ирана заявил о невозможности блокады страны.

    Во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В августе США перенаправили более 50 судов.

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    9 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива

    КСИР: Иран будет наказывать нарушающие его правила суда вне Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что противодействие нарушающим правила судоходства судам отныне не будет ограничиваться акваторией Ормузского пролива.

    Власти Ирана заявили, что будут наказывать нарушающие правила страны суда и вне Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран будет преследовать нарушителей на всем пространстве региона, передает РИА «Новости».

    «Отныне противодействие судам-нарушителям не будет ограничиваться Ормузским проливом. Любое судно, которое будет следовать по несанкционированному маршруту, будет преследоваться и решительно наказываться во всем регионе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В четверг Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в этой акватории.

    Ранее в Тегеране пообещали перекрыть нелегальные маршруты в проливе.

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    9 октября 2026, 05:24 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель министра обороны США Стив Файнберг начал масштабную реформу системы оборонных закупок, чтобы ускорить пополнение ракетных арсеналов, с использованием методов антикризисного управления с Уолл-стрит, пишет Wall Street Journal.

    Файнберг выстроил подчиненную лично ему систему управления оборонными закупками, стремясь сократить сроки восполнения арсеналов ракет и других вооружений за счет заимствования практик корпоративного антикризисного менеджмента с Уолл-стрит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

    По данным газеты, толчком к ускорению реформ стало прямое поручение президента США главе Пентагона Питу Хегсету на фоне сообщений о приостановке ударов по Ирану из-за быстрого истощения запасов высокоточного оружия.

    «В министерстве наблюдается острая нехватка компетентных управленцев-производственников… Наши команды по закупкам и сотрудники министерства великолепны, но они не являются специалистами по производственным процессам», – процитировало издание слова Файнберга.

    Для ликвидации дефицита вооружений министерство обороны выделило 300 млн долларов консалтинговой фирме Alvarez & Marsal, специализирующейся на оздоровлении проблемных активов, а также наняло около 300 отставных топ-менеджеров, включая выходцев из автопрома, с почасовой оплатой до 170 долларов для аудита предприятий-подрядчиков, отмечает газета.

    Кроме того, компания Palantir получила контракт на сумму до 244 млн долларов на внедрение аналитической платформы War Machine, призванной оптимизировать оборонное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану.

    Военные США разработали новые сценарии операций против Ирана.

    WSJ сообщила, что американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов.

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    9 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Пезешкиан указал на последствия конфликта на Украине для других стран

    Президент Ирана назвал конфликт на Украине угрозой мировой экономике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на сферу безопасности, транспорта и энергетический рынок в других государствах.

    Конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику в других странах. Об этом в ходе саммита СНГ в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

    «Мир и наш регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одной страны. Развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего и внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок», – сказал Пезешкиан.

    Украинский кризис продемонстрировал, что сбои в одной части региона могут быстро привести к социально-экономическому и политическому давлению в других частях мира, добавил президент Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    В четверг президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

    В тот же день глава российского государства встретился с президентом Ирана в Туркмении.

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    9 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    Иран предложил создать формат сотрудничества «СНГ+1»

    Fars: Президент Ирана предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ в Туркмении предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».

    Пезешкиан считает необходимым создать механизм «СНГ+1» для углубленного взаимодействия между Содружеством и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «Формат «страны – члены Содружества Независимых Государств + Иран», или «СНГ+1», должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    Лидеры стран СНГ приняли заявление о сохранении исторической памяти.

    Место проведения следующего саммита Содружества было определено.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    9 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что его присутствие на саммите Содружества Независимых Государств станет началом нового этапа взаимодействия Тегерана с организацией.

    Иранский лидер впервые принимает участие в работе саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    «Это является ценной возможностью для укрепления существующих связей и открытия новой главы сотрудничества со странами этого объединения», – заявил Пезешкиан.

    В офисе президента Ирана добавили, что он выразил благодарность Туркмении за приглашение принять участие в мероприятии в качестве особого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и Масуда Пезешкиана на день раньше запланированного срока.

    Президент России отметил позитивное развитие отношений Москвы и Тегерана.

    В тот же день глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного

    Конфликт между Киевом и Сеулом принял такой накал, что дошел до отзыва послов и беспрецедентных обвинений в адрес друг друга. Главный виновник, разумеется, Владимир Зеленский. Но вина президента Ли Чжэ Мена более выпукла за счет того, что он казался приличным человеком. Настолько приличным, что может свою вину искупить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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