Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак
Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США
Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.
Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.
В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.
Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.
Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в случае агрессии со стороны США.
Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.