Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Движение поездов на участке в Брянской области после атаки БПЛА восстановлено
Восстановлено движение поездов после удара БПЛА в Брянской области
Губернатор региона Егор Ковальчук сообщал, что дроны ВСУ 10 октября атаковали железнодорожный мост в Брянской области, движение поездов было остановлено до окончания восстановительных работ.
«Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье – Выгоничи Брянской области. Движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме», – сказано в сообщении Max-канала Московской железной дороги (МЖД).
Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области. Оператор дронов ВСУ заочно получил пожизненный срок за атаку на Брянскую область.