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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

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    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 09:30 • В мире

    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного

    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного
    @ KCNA, Valentyn Ogirenko, JEON HEON-KYUN/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Конфликт между Киевом и Сеулом принял такой накал, что дошел до отзыва послов и беспрецедентных обвинений в адрес друг друга. Главный виновник, разумеется, Владимир Зеленский. Но вина президента Ли Чжэ Мена более выпукла за счет того, что он казался приличным человеком. Настолько приличным, что может свою вину искупить.

    Составить карту, где были бы отмечены страны, испортившие отношения с обеими Кореями - Северной и Южной, чрезвычайно просто. Номер один - Украина. Всё. Криворожская школа дипломатии умеет выделиться.

    Сейчас конфликт между Сеулом и Киевом в той точке, когда корейцы отозвали из Украины посла, а их президент Ли Чжэ Мен сравнил украинского как бы коллегу с убийцами и предателями. То есть это уже и государственное, и личное. Пока не сменится власть, помирятся вряд ли.

    Первопричина происходящего гонор и что-то, что очень похоже на серьезное преступление, если судить по нормам международного права. Украина передала Южной Корее двух граждан КНДР, захваченных в ходе боев за Курскую область. Владимир Зеленский заявил об этом всему миру, выступая в ООН, а в Сеуле возмутились, поскольку договаривались оставить все в тайне.

    При этом руководство Южной Кореи довольно точно поставило диагноз украинскому, хотя ведет с ним дела нечасто: тайна была нарушена из-за эгоистичных интересов людей, которые заботятся только о собственном пиаре. Из-за Зеленского, то есть.

    Украинская сторона решила залезть в бутылку поглубже: в Киеве заявили, что уговора о таинстве сделки не было. По сути, это было обвинение Ли Чжэ Мена во лжи. Из-за ряда особенностей как корейской культуры, так и собственной личности он терпеть этого не стал. А теперь еще и от посла узнает много чего, что подтвердит его подозрения об обитателях Банковой улицы как об убийцах, предателях и эгоистах.

    Россия, кстати, предупреждала. Просто многие не желали слушать или даже не верили. Теперь слушать придется. Этой истории необходимо придать важный акцент помимо констатации неизбывной украинской наглости.

    КНДР поступила как уникальный (чтоб не сказать - ближайший) союзник России, когда отправила войска для освобождения Курской области от оккупации ВСУ. Которые там зверствовали.

    Маршал Ким Чен Ын поступил так не только по доброте душевной, его государство получило многое: от новых технологий и ценного опыта боевых действий до официального военного союза с еще одной (в плюс к Китаю) ядерной державой. Северная Корея стала сильнее, чем когда-либо, но ни подвига корейцев, ни самого факта братской поддержки это не умаляет ничуть. Такое не забывается. И никаких «но».

    Двух граждан КНДР, переданных Сеулу, украинская сторона называет военнопленными, что подразумевает конкретный юридический статус со списком прав. Но, как их не называй (лучше всего - заложниками), передача Южной Корее этих лиц была неправомерной и незаконной, именно поэтому ее просили сохранить в тайне. Если Украина считает, что ей закон не писан, - все равно в НАТО отмажут, то капиталистическая часть корейцев очень гордится статусом одной из самых законопослушных наций в мире. А их уличили, если не выбирать выражений, в торговле людьми.

    Мотивы Сеула понятны: Северная Корея это главный, экзистенциальный, смертельно опасный враг. В лучшем для пленников случае, их подвергают сейчас изнурительным допросам, пытаясь выведать военные секреты, включая российские. Это противоречит как правозащитному имиджу Ли Чжэ Мена, так и его заявленному желанию улучшить отношения с Москвой. В общем, выставляет президента Южной Кореи в крайне неприглядном виде. Наверное, поэтому он так зол.

    Ранее господин Ли высказывался в том духе, что конфликт вокруг Украины хочется прекратить как можно скорее в том числе ради сотрудничества с Россией. А военную помощь Киеву критиковал как то, что затягивает войну. Но политик он не просто мудрый. Прежде всего, хитрый.

    Ли воздерживается от антироссийских заявлений, несмотря на то, что Россия, как уже выше сказано, усилила его экзистенциального врага и своего союзника - КНДР. В то же время, осознавая зависимость от Запада и не желая с ним рвать, президент Южной Кореи подтвердил свою лояльность принятым там сейчас способом: появился на саммите НАТО и объявил о выделении Украине 100 млн долларов на гуманитарные нужды.

    Зеленский хотел большего - военных поставок, особенно, противоракет к «Пэтриотам», так как у Сеула на фоне общемирового дефицита их по-прежнему много. Судя по всему, для этой цели и пытались использовать пленников из Северной Кореи. Южные корейцы заложников забрали, но в ракетах украинцам отказали, сославшись на законодательный запрет вооружать воюющие страны. А криворожец обиделся и решил выжать из этой ситуации хотя бы каплю пиара лично для себя.

    Очевидно, если президент Ли Чже Мен действительно хочет хороших отношений с Россией, он должен отпустить пленников на родину, где из обнимут и наградят. Это станет жестом доброй воли, который оценят и Пхеньян, и Москва, и Киев (да, новая истерика Зеленского идет теперь для всех как приятный бонус).

    Хочется верить, президент Южной Кореи на такое способен, несмотря на соучастие в преступлении и на то, что у него расстрельная должность (финал карьеры президента в том крае - это либо переворот с убийством, либо самоубийство, либо посадка за коррупцию; пока всего одно исключение за 80 лет). Как ни крути, он не очень похож на злодея, а его биография вызывает если не симпатию, то уважение: это старый капитан, но не команды КВН.

    От вопроса о том, кому из лидеров двух Корей больше подошло бы руководить капиталистическим государством, может подвиснуть ИИ.

    Товарищ Ким наследовал абсолютную власть по монархической традиции. Господин Ли пришел к власти в ходе своего рода бунта, познав диккенсовские лишения в юности.

    Нищая семидетная семья. Отец - лудоман, набравший долгов. Вместо школы - работа на потогонке, травма руки и инвалидность. Потом самообразование ради сдачи экзаменов и поступления в университет. А дальше - карьера юриста по трудовому праву (прямо говоря, защитник бедняков) с плавным переходом в политику: диссидент, мэр, губернатор, лидер оппозиции и, наконец, президент.

    Он неоднократно объявлял голодовки. Его ранили при покушении. Он одним из первых штурмовал здание парламента, незаконно распущенного предыдущим президентом, теперь уже тоже сидящим.

    Много раньше, как мэр города Соннам, завоевал почти международную популярность успешной борьбой с производством собачатины, впоследствии запрещенном в Корее повсеместно. Это было одним из 287 обещаний, которые Ли дал, вступая в должность. В итоге выполнил 270. На посту президента обещает улучшать свою результативность, а

    его рейтинг поддержки среди населения - наивысший с момента перехода Южной Кореи к демократии, за 70%.

    Он также стал первым президентом Юга, кто назвал КНДР в речи ее официальными именем. Первым, кто публично пообещал не аннексировать ее территории и не пытаться изменить там общественно-политический строй. Первым, кто запретил пропагандистские акции психологического воздействия, например, громкую трансляцию патриотической музыки у приграничной линии. Товарищ Ким, что характерно, ответил тем же, но все призывы господина Ли к возобновлению переговоров и гуманитарных контактов отверг.

    После серьезного усиления КНДР маршал Ким имеет право рассчитывать на большее, причем не от столько соседей, а от США. Дальнейшие взаимоотношения с Сеулом вторичны и наверняка поставлены в зависимость от возможной сделки с Вашингтоном. В этом тоже своего рода парадокс: когда вождь Севера пытается сблизиться с Америкой, хозяин Юга - от нее отдалиться ради партнерства с Китаем.

    В общем, они оба - интересные люди. И оба способны на поступки.

    Сейчас нет оснований рассчитывать на такое, но желания часто идут впереди возможностей. А хочется на самом деле того, чтобы Кореи как-то преодолели малоинтересные нынешнему миру разногласия и зажили бы по-добрососедски с собой и с нами.

    «А лучше вместе долбанем по Киеву», - несомненно добавил бы покойный востоковед Владимир Жириновский. О первый шаг к примирению в любом случае ясен: отпустите заложников.

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