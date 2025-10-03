  • Новость часаПутин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Эксперт объяснил, какая зарплата нужна для пенсионного балла в 2026 году
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Путин наградил учителей участников СВО
    ЕС продлил санкции против России
    Представитель ЕК отказалась отвечать на вопросы о речи Путина на «Валдае»
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    49 комментариев
    3 октября 2025, 18:00 • В мире

    Ким Чен Ын мощно подготовился к возвращению на мировую арену

    Ким Чен Ын мощно подготовился к возвращению на мировую арену
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В октябре должна быть запущена цепочка событий, которая изменит роль и статус КНДР на международной арене так же, как это произошло с Китаем. Для этого в ходе саммита АТЭС в Южной Корее президент США Дональд Трамп должен встретиться не только с председателем Китая, но и заехать на рандеву со свои старым знакомым – маршалом КНДР Ким Чен Ыном.

    В рамках визита в Южную Корею, намеченного на последний день октября, президент США Дональд Трамп, вероятно, заедет в так называемую демилитаризованную зону для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает японский журнал Nikkei Asia, а японские СМИ часто оказываются наиболее осведомленными в северокорейских делах, так как за ракетно-ядерным соседом с опаской следят, но не столь идеологически накручены, как СМИ Южной Кореи, чтобы множить сказки в духе «расстрелял министра из гранатомета, а останки скормил собакам».

    К рандеву ведет общая логика политического момента. По крайней мере, встречи хочет Ким. Если происходящее сейчас вокруг Корейского полуострова примет истинно исторический характер, в качестве инициатора перемен нужно запомнить именно Пхеньян.

    Трамп и Ким трижды встречались в 2019 году и обсуждали сделку, которая сильно изменила бы жизнь Кореи. Вашингтон тогда требовал полного отказа от ядерной программы, Пхеньян не соглашался, но в целом как будто желал договориться и за счет этого выйти из международной изоляции, когда партнеры есть только в Москве и Пекине, а режим санкций предельно жесток. Государствообразующая идеология северных корейцев – это существование за счет собственных сил и ресурсов, но нынешний лидер явно хочет модернизировать страну и втолкнуть ее в новый век. Для этого Ким экспериментирует с капитализмом, и выход на мировую арену ради привлечения инвестиций – логичный следующий шаг, если рассматривать как ориентир модель Китая.

    Договорившись с Трампом, Ким может стать северокорейским Дэн Сяопином, который завершил серию разорительных экспериментов Мао Цзэдуна, сделал КНР частью мирового рынка – и тем самым предопределил ее нынешнее экономическое могущество. Для того чтобы могущество ощутить, достаточно посмотреть на современный Пекин, где Ким бывал не раз. Для Китая КНДР является единственным официальным военно-политическим союзником, а для КНДР Китай – самым старым из двух. Вторым в 2024 году стала Россия.

    Но до того, как Дэн открыл КНР миру, была преодолена изоляция со стороны США, а это случилось еще при позднем Мао, решившем сотрудничать с Вашингтоном назло Москве. У Кима другой мотив, но вроде бы похожий путь – договориться с американцами о новых принципах сосуществования. Это могло произойти еще в 2019 году, но потом Трамп проиграл выборы Джо Байдену, что похоронило «разрядку». Байден хотел продолжить северокорейский диалог, но не смог. В буквальном смысле – не потянул физически.

    Для США нормализация отношений с КНДР тоже имеет потенциал грандиозного события, которое многое поменяет. До начала горячей фазы противостояния с Россией корейский вопрос вообще был внешнеполитическим приоритетом в силу того, что Пхеньян обладает ядерным оружием, средствами доставки – и периодически угрожает применить все это по Калифорнии. Байден лично обещал, что КНДР станет для него вопросом номер один. Но потом все заслонила Украина, а президент США зачастил разваливаться на части (чаще всего от тела отваливалось сознание).

    Так Киму стало не с кем встречаться. Вместо дряхлого Байдена ему предложили для обстоятельного разговора премьера Японии, но маршал, вероятно, счел, что «песок – неважная замена овсу», и для решения практических задач нужен лидер США, а не миньон США. Поэтому сделка оказалась отложена минимум на пять лет, но Ким оставался в фокусе внимания американцев, благо многое делал для того, чтобы в этом фокусе быть.

    Дело не только в угрожающих заявлениях и ракетно-ядерных испытаниях, которые, как и прежде, были довольно регулярными и могут быть отнесены к традиционной тактике Пхеньяна по привлечению к себе внимания. Например, отец нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ир – добивался разрешения энергетических и продовольственных кризисов по формуле «поставки в обмен на деэскалацию». Наследник пошел дальше, сделав Северную Корею гораздо опаснее.  Не стал терять даром время, со стороны США застывшее, будто взгляд Байдена.

    В частности, были кардинальным образом пересмотрены принципы сосуществования с южным соседом – союзной США Республикой Корея. Еще в 2019 году в КНДР на уровне Конституции сохранялся курс на мирное объединение с ней в единое государство после преодоления всех противоречий. К 2025 году южному соседу отказано в праве на государственность как марионетке США, надежды на примирение признаны мороком, тематические памятники снесены, а основной закон переписан.

    Семья Кима (помимо самого лидера, в этом плане очень активна и остра на язык его влиятельная сестра Ким Ё Чжон) раз от раза предупреждает: если дело дойдет до войны, Южная Корея будет поглощена – и никаких компромиссов.

    Параллельно Пхеньян оформлял оборонный союз с Москвой, перевооружал армию, приобретал реальный боевой опыт в Курской области, помогая России отражать украинское вторжение. Официальные заявления Кима становились все более многообещающими и грозными. Недавно он объявил о получении армией «нового секретного оружия». А вскоре после этого назвал «подготовку к ядерному единоборству» главной задачей государства.

    Однако в сентябре, говоря не о США как о враждебной державе и не о Южной Корее как о ее бесстыжем оруженосце, а лично о Трампе, Ким вдруг сменил гнев на милость, а сталь угроз на ностальгию. По его словам, от встреч с нынешним президентом США у него «теплые воспоминания», и «нет причин, по которым нельзя сесть за стол переговоров», если Америка «примет реальность».

    Собственно, от того, примет ли Трамп реальность, и зависит возможность прорыва. В 2019 году его не произошло из-за максималистского подхода Вашингтона, требовавшего полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но на это Ким не согласился (и не мог согласиться) тогда, тем более не пойдет на это теперь, когда Северная Корея стала гораздо сильнее, а ее лидер живет активной политической жизнью вплоть до того, что направляет полки в Восточную Европу и принимает в Пекине торжественный парад, сидя рядом с председателем КНР Си Цзиньпином отдельно от всех остальных гостей на специальной трибуне.

    Там же находился президент России Владимир Путин, а рассадка была произведена по феншую:

    Ким как главный союзник на востоке – по восточную сторону от лидера Китая, Путин как главный союзник на западе – по западную.

    Этот «триумвират» демонстрировал США полный провал курса на изоляцию не только в случае с Россией, но и в случае с Северной Кореей.

    Пользуясь языком самого Трампа, у Кима сейчас значительно более сильные карты, чем пять лет назад. Следовательно, при заключении сделки с Пхеньяном от Америки потребуется еще больше уступок, чем в 2019 году, когда Вашингтон еще надеялся продавить программу максимум по формуле «примирение в обмен на отказ от ядерного оружия».

    Власти Южной Кореи уже заявили, что примут такой вариант соглашения, при котором КНДР хотя бы перестанет наращивать ядерный арсенал, то есть от максимализма отказались, оценив ситуацию трезво. Однако, если от максимализма не отказался Трамп, сама встреча с Кимом окажется под вопросом, хотя в Белом доме на нее, вроде как, тоже рассчитывают. Если саммит с Кимом не подразумевает прорыва, он теряет для Трампа привлекательность, поскольку свой любимый формат «стань первым из» он выбрал еще 2019-м, когда стал первым президентом США, кто провел переговоры с лидером КНДР, а потом и первым президентом США, который вступил на землю КНДР. Демилитаризованную зону Трамп тоже своими глазами уже видел – ничего нового.

    В силу в том числе этого возможность заключения между США и КНДР большой сделки пока под вопросом, хотя динамика отношений Трампа с Кимом показывает примерно то же, что сам Трамп еще недавно пытался объяснить Владимиру Зеленскому: если не пойти на болезненный, но необходимый компромисс с противником сейчас, потом придется заплатить гораздо дороже.  

    Главное
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Архиепископа Микаела приговорили к двум годам тюрьмы в Армении
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Орбан заявил о движении ЕС к войне
    В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО
    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации