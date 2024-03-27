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    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 13:00 • Политика

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны?

    Дальневосточный театр политического действия воспринимается теперь как малозначимый, потому что в остальных региональных театрах кипит жизнь и дискутируется риск мировой войны, а в Восточной Азии как будто стабильность. Разве что возможность битвы за Тайвань между КНР и США заставила многих напрячься, но в итоге опять ничего не случилось.

    На фоне того, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и даже Латинской Америке, сообщение северокорейского агентства ЦТАК (ТАСС «на наши деньги») о намерении премьер-министра Японии Фумио Кисиды встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном даже не смотрится как новость: пусть встречаются, нам наплевать. Но на самом деле это беспрецедентное событие и часть процесса исторической значимости, который тоже рискует перерасти в мировую войну – и скоро.

    Речь о конфликте, в ходе которого молодой маршал Ким предполагает оккупировать южного соседа – другую Корею, доделав тем самым дело деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Правда, дело Кима-старшего несколько противоречит его же политическому завещанию: попытавшись объединить Корею под властью коммунистов, он в свою время начал первую корейскую войну, но победы не добился, постановил объединяться в будущем мирным путем и даже прописал это в основном законе страны. А Ким-младший взял – и вычеркнул.

    В последние три месяца в КНДР вообще происходит много всего, что напоминает о хрупкости мира. Ким не только озвучивает весьма агрессивные угрозы в адрес Сеула и Вашингтона и переписывает конституцию в реваншистском духе, но и проводит активные смотры войск, а военные отчитываются ему об испытаниях очередных ракет и других носителей ядерного оружия.

    То, что у Северной Кореи такое оружие имеется, и делает ситуацию особой: оно страхует Пхеньян от возможной военной операции против него самого – и в то же время делает Кима особенно опасным. Никто не знает, чего он на самом деле хочет: КНДР по-прежнему одно из самых закрытых государств планеты, наряду с Бутаном, только у Бутана нет оружия массового уничтожения, поэтому всем наплевать, что там происходит. А Ким в любой момент может сделать Корею центром мирового внимания, потеснив и Израиль с Газой, и даже Россию с Украиной.

    Есть мнение, что внимание – это как раз то, чего Ким хочет, поэтому и привлекает его к себе грозными заявлениями в надежде спровоцировать международные переговоры и что-нибудь для себя выторговать. Ким преуспел (в этом смысле обладание ЯО тоже творит чудеса): после очень долгого перерыва Северную Корею посетил западный дипломат – начальник департамента МИД ФРГ по делам Восточной Азии Мартин Тюммель. А теперь встретиться с вождем КНДР желает и премьер Японии Фумио Кисида, причем «как можно скорее».

    Об этом заявила не кто-нибудь, а Ким Ё Чжон – сестра вождя, его советник по идеологии и имиджу, как следствие, одна из наиболее влиятельных людей страны, лично приближенных к лидеру. Такой анонс от нее нетипичен – и, надо думать, предполагает для японского премьера невозможность отвертеться.

    Впрочем, Кисида ничего отрицать и не пытался. Когда у него спросили в парламенте, действительно ли он хочет пересечься с главой КНДР, премьер Японии слова Ким Ё Чжон подтвердил. А для Японии это план скандальный, почти революционный: у двух стран даже дипломатических отношений нет, они друг с другом никак не сообщаются. Страна восходящего солнца держит блокаду страны чучхе – и вдруг ее премьеру срочно понадобилась встреча на высшем уровне, которая ни одному его предшественнику не была нужна, поскольку политику в отношении Пхеньяна японцы передали на аутсорс Вашингтону. 

    Кисида заявил, что эта встреча необходима ему для переговоров о судьбе похищенных граждан Японии, чем, быть может, запорол все дело. Повод не кажется убедительным, поскольку инциденты, о которых идет речь, в основном пришлись на 1970–1980-е годы. В руках северокорейских военных тогда оказывались в основном рыбаки, а нынешняя категоричная позиция Пхеньяна в том, что инциденты исчерпаны: всем японцам, кто с тех пор не умер, разрешили вернуться на родину, а если кто-то не захотел – его право.

    Более того, Токио предупреждали: если там будут поднимать тему пропавших японцев, никаких переговоров не будет. Та же Ким Ё Чжон и предупреждала – и теперь резко меняет милость на гнев. Еще месяц назад сестра вождя говорила, что «однажды премьер-министр Японии посетит Пхеньян», а переданная ЦТАК новость о запросе встречи вообще выглядела как предварительное согласие. Но сутки спустя после подтверждения от Кисиды вопрос был закрыт.

    «У Японии абсолютно нет смелости изменить историю, способствовать региональному миру и стабильности и сделать первый шаг к новым отношениям с КНДР. Высказывания премьер-министра Кисиды по поводу встречи на высшем уровне можно рассматривать как преследующие его собственные политические цели. Наше правительство еще раз ясно осознало позицию Японии и пришло к выводу, что оно откажется от любых контактов или переговоров с Японией. Встреча на высшем уровне нас не интересует», – отрезала Ким Ё Чжон, чье заявление опять цитирует ЦТАК.

    Другими словами, это очередной провал Кисиды, который запорол возложенную на него миссию. Понятно, что дело не в похищенных: это действительно болезненная тема для японцев, но никакой срочностей сейчас, через полвека после похищений, не возникло и возникнуть не могло. Скорее, Кисида неудачно отболтался от вопросов парламента.

    На самом деле его наверняка волновал вопрос новой корейской войны и та самая вероятная «оккупация» Южной Кореи, о которой говорил Ким. Она резко изменит баланс сил в регионе, наверняка втянет Японию в конфликт и может черт знает чем закончиться, учитывая фактор пресловутого ОМУ. Поэтому и встречаться надо было «срочно».

    Попытка засчитана, однако товарищ Ким довольно ясно давал понять, что говорить он хочет с Вашингтоном, а Токио и Сеул воспринимает как покорных вассалов Америки. Оккупировать соседа он намерен только в том случае, если США «продолжат свою провокационную политику». Пока США ее продолжают, по крайней мере, корректировок не было, а что именно не нравится Киму, американцы и должны уточнить. Они даже хотят. Но, кажется, не могут, поэтому и выставили вперед Кисиду.

    Когда администрация Джо Байдена только пришла к власти, то обещала сделать корейскую проблему одним из однозначных своих приоритетов: если страна с баллистическими ядерными ракетами раз от раза угрожает применить их по Западному побережью США – это вообще-то серьезно.

    В итоге Байден все три года игнорировал корейцев из-за украинских и прочих забот, а теперь подпускать его к Киму попросту опасно.

    Сомнительно, что у «сонного Джо», как его называет Дональд Трамп, хватит внутренних ресурсов на то, чтобы разрешить один из самых сложных геополитических конфликтов человечества – корейский. Скорее, следует ожидать, что он брякнет что-то такое, отчего начнется война. Комментариями в адрес лидеров России и Китая Байден не раз поганил и обнулял работу своих дипломатов, а у корейцев особо острое чувство собственного достоинства.

    Это не означает, что американская дипломатия окончательно потеряла дееспособность. Рычаги влияния попали в руки негодных лидеров, но штат и бюджет у Госдепа по-прежнему огромные, а США по-прежнему сверхдержава. Проблема, возможно, в том, что Кима не устраивает какой-нибудь Салливан в качестве визави, он хочет говорить с равновеликой себе персоной, как дважды говорил с Трампом. Вдвоем они пытались выйти на то, что окружение экс-президента называло «прорывной, исторической сделкой», но потом Трамп проиграл выборы человеку, который не всегда может отличить сестру от жены и периодически здоровается с пустотой, то есть Байдену.

    Молодость не возвращается, поэтому Киму, скорее всего, придется дождаться возвращения в Белый дом Трампа. Главное, чтобы лидер КНДР не попытался повторить миссию деда (но уже с ядерной компонентой) до того, как это случится. Пока можно исходить из того, что Ким чего-то хочет от США взамен на отказ от своих планов, а не воспринимает объединение Кореи военным путем как свою настоящую цель. Если все же воспринимает, дальневосточный театр политических действий надолго перестанет быть скучным.

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    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

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