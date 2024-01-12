  • Новость часаХуситы заявили о гибели пяти бойцов после ударов США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    МИД осудил удары США по Йемену
    Хуситы пригрозили «высокой ценой» США и Британии за бомбежки
    Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
    Зеленский обвинил политиков США в нежелании помочь пенсионерам Украины
    Стал известен объем урожая зерна в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 11:14

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно.

    В 2024 году в России пройдут президентские выборы. Это важнейшее для нее событие, но находящееся как будто вне категорий: фон у кампании исторический, однако победитель заранее понятен – Владимир Путин.

    Поэтому наши выборы – это событие без «развилки». В отличие от пяти других событий в мировой политике, которые неумолимо грядут, но могут развиваться непредсказуемым образом, в том числе и в сторону третьей мировой войны. 

    Битва за Тайвань

    2024-й – год возможного начала специальной военной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на полуострове Тайвань, что резко изменит расклад сил в регионе и отразится на всей мировой экономике из-за неизбежного в этом случае дефицита полупроводников. Один из основополагающих для планеты вопросов – «бахнет или не бахнет» – может быть решен уже совсем скоро: 13 января, когда на Тайване пройдут парламентские и президентские выборы.

    По базовому сценарию их должна была выиграть партия Гоминьдан – та самая, чей лидер Чан Кайши бежал от НОАК на Тайвань. В современных условиях эта державно-патриотическая сила выступает за объединение с КНР в единый Китай. Проблема в том, что сценарий, считавшийся базовым еще полгода назад, теперь уже сомнителен: рейтинг нынешней власти, которая выступает за фронду с Пекином и дружбу с Вашингтоном, успел восстановиться, а оппозиция переругалась между собой и не смогла выдвинуть единого кандидата в президенты.

    Это политтехнологи из США постарались или само так вышло, теперь уже не важно. Важное начнется, если Вашингтон рискнет явно вмешаться в ситуацию на острове, например, воспрепятствовать передаче власти с помощью местного «майдана». В этом случае СВО КНР может начаться довольно быстро: в Пекине окончательно убедятся, что

    мирного объединения Китая американцы не допустят, а промедление с военными мерами сильно усложнит дело в будущем, поскольку Пентагон накачивает Тайвань оружием в режиме реального времени.

    Выборы президента США       

    США ожидает самая грязная и скандальная предвыборная гонка за всю их историю, к которой американская демократия подошла с довольно убогими вводными. Оба основных кандидата – глубокие старики со шлейфом из коррупционных скандалов и крайне низким уровнем популярности, но конкурентов у них как будто нет.

    Действующий президент Джо Байден – самый непопулярный глава американского государства за полвека, самый комичный, но и самый опасный, если оценивать его политику на последовательную конфронтацию с двумя ядерными державами – РФ и КНР. Его немезида Дональд Трамп – взбалмошный эгоцентрик, которым движет желание отомстить «вашингтонскому болоту». Возможно, Трампу придется баллотироваться прямо из тюремной камеры, но даже в этом случае он имеет неплохие шансы победить на выборах.

    Не исключено, что демократы заранее смирились с потерей власти и даже нашли в ней плюсы, поскольку новый президент столкнется с ворохом трудно решаемых проблем – от миграционного кризиса до провала украинских «прокси». А если все-таки не смирились, предстоит яростная схватка с очень высокими ставками и возможностью прилета самых разных «черных лебедей» – от Мишель Обамы как альтернативного кандидата элит до таинственного стрелка по типу Ли Харви Освальда.

    Председательство России в БРИКС

    На последней большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин потребовал дать слово китайскому агентству Синьхуа вперед американского флагмана The New York Times. И в Америке, и в Азии сцену поняли одинаково:

    лидер России указал западной прессе на ее место.

    Вопрос, который тогда задал китайский корреспондент, касался планов Москвы на председательство в БРИКС. Ответ президента сводился к тому, что планов много, особенно по линии взаимодействия с Китаем, но в подробное описание перспектив вдаваться не стал. Они, меж тем, весьма широки.

    Именно сейчас при действенном участии России как нового председателя решается, в какую сторону будет развиваться БРИКС, которому предстоит расшириться с пяти до десяти участников (или даже до 11, если новый президент Аргентины Хавьер Милей передумает и примет приглашение). Бразилия, например, предлагает превратить его из клуба региональных держав, где у каждой своя гордость, в платформу для дедолларизации мировой экономики.

    Сама вероятность такого хода означает, что противодействие БРИКС со стороны США будет деятельным и существенным. Но пока нахрапистая и эгоистичная манера Вашингтона приводит к обратному эффекту – сплочению Глобального Юга. Даже вековечные враги и новые члены БРИКС Иран и Саудовская Аравия начали нормализацию отношений под «зонтиком» Китая, так что превращение «клуба десяти» в альтернативу G7, где Запад отрезан от участия в принятии глобальных решений, теперь кажется менее фантастическим сценарием, чем всего год назад.

    Если б еще найти такую державу, которая сам Китай с Индией смогла бы помирить, цены бы ей не было. 

    «Пересменка» в ЕС и НАТО

    Противостояние России с Западом персонифицировало в главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен образ врага. Поначалу, как многим казалось, недалекого, но практика показала, что жесткого, непреклонного, эффективного и привыкшего добиваться своих целей.

    Урсула стала ключевым менеджером по снабжению украинской армии за пределами США и вплоть до последнего времени успешно сдерживала всех внутренних критиков вроде премьера Венгрии. На нее президент Украины Владимир Зеленский всегда мог положиться, но в конце 2024 года у товарки закончатся полномочия.

    Не ее вина (а заслуга ВС РФ), что армия Украины не смогла воспользоваться подарками Брюсселя и полностью провалила «контрнаступ». Поэтому казалось, что переназначения Урсулы не отменит даже украинский крах: тех же венгров она при необходимости успешно покупает. Однако столь же жесткая позиция немки и вашингтонской креатуры по израильскому вопросу привела к тому, что кресло под фон дер Ляйен зашаталось. Сейчас уже идет к тому, что в конце 2024 года у Еврокомиссии будет новый председатель, а насколько он нам будет враг, определит положение дел на фронте.

    Сама Урсула, в случае падения жертвой израильского раскола, планирует пересесть в кресло генсека НАТО, благо Йенс Столтенберг занимает эту должность «теперь уже точно последний год» (его полномочия дважды продлевали). В связи с грехами фон дер Ляйен перед международной безопасностью такая «рокировка» тоже может не выгореть, но если выгорит, Россия еще многое услышит о своем враге, чьей задачей станет реформирование альянса с перераспределением расходов ЕС в пользу обороны. Европа будет готовиться к войне с Россией, правда, пока это подготовка ради подготовки.

    Перевооружение ВСУ

    Вооруженные силы Украины переходят в глухую оборону, чтобы зализать раны. За год в Киеве планируют поставить под ружье еще полмиллиона человек, наконец-то получить от Запада истребители F-16 и особо дальнобойные ракеты, выжать из военно-промышленного комплекса стран НАТО максимум, а после – попробовать снова. Еще один «контрнаступ» следует ожидать в 2025 году.

    Несмотря на разгромное поражение в 2023-м, украинское руководство и западная коалиция не изменили тактики, если не считать новых попыток присвоить ранее замороженные российские активы. Чем больше сопротивления встретят Вашингтон и Брюссель на пути дальнейшего выбивания средств на украинский проект, тем больше шансов на реализацию ими ограбления века.

    В любом случае о принятии условий России они по-прежнему не хотят даже слышать, и сил у них хватит, чтобы затыкать уши еще как минимум год – до президентских выборов в США.

    Подготовка нового «контрнаступа» – единственное событие из этой «пятерки», определяющее влияние на которое будет оказывать российская армия. Только от нее зависит, пройдет ли эта история по плану или же добивание ВСУ состоится досрочно – в новом 2024 году.

    Главное
    В Конгрессе США раскритиковали Байдена за удары по хуситам
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин
    Фрегат «Адмирал Головко» вошел в состав Северного флота
    Стало известно о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Почему США признались в закупке российской нефти

    США неожиданно в своей статистике показали, что в прошлом году закупали российскую нефть. При этом никаких официальных объяснений, как такое стало возможным, не последовало. США специально разрешили ввоз российской нефти или она случайно попала в страну – и теперь перевозчику грозит тюрьма? Если США сами разрешили импорт нефти из России, то с какой целью? Подробности

    Перейти в раздел

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

    Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............