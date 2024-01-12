Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

Tекст: Дмитрий Бавырин

В 2024 году в России пройдут президентские выборы. Это важнейшее для нее событие, но находящееся как будто вне категорий: фон у кампании исторический, однако победитель заранее понятен – Владимир Путин.

Поэтому наши выборы – это событие без «развилки». В отличие от пяти других событий в мировой политике, которые неумолимо грядут, но могут развиваться непредсказуемым образом, в том числе и в сторону третьей мировой войны.

Битва за Тайвань

2024-й – год возможного начала специальной военной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на полуострове Тайвань, что резко изменит расклад сил в регионе и отразится на всей мировой экономике из-за неизбежного в этом случае дефицита полупроводников. Один из основополагающих для планеты вопросов – «бахнет или не бахнет» – может быть решен уже совсем скоро: 13 января, когда на Тайване пройдут парламентские и президентские выборы.

По базовому сценарию их должна была выиграть партия Гоминьдан – та самая, чей лидер Чан Кайши бежал от НОАК на Тайвань. В современных условиях эта державно-патриотическая сила выступает за объединение с КНР в единый Китай. Проблема в том, что сценарий, считавшийся базовым еще полгода назад, теперь уже сомнителен: рейтинг нынешней власти, которая выступает за фронду с Пекином и дружбу с Вашингтоном, успел восстановиться, а оппозиция переругалась между собой и не смогла выдвинуть единого кандидата в президенты.

Это политтехнологи из США постарались или само так вышло, теперь уже не важно. Важное начнется, если Вашингтон рискнет явно вмешаться в ситуацию на острове, например, воспрепятствовать передаче власти с помощью местного «майдана». В этом случае СВО КНР может начаться довольно быстро: в Пекине окончательно убедятся, что

мирного объединения Китая американцы не допустят, а промедление с военными мерами сильно усложнит дело в будущем, поскольку Пентагон накачивает Тайвань оружием в режиме реального времени.

Выборы президента США

США ожидает самая грязная и скандальная предвыборная гонка за всю их историю, к которой американская демократия подошла с довольно убогими вводными. Оба основных кандидата – глубокие старики со шлейфом из коррупционных скандалов и крайне низким уровнем популярности, но конкурентов у них как будто нет.

Действующий президент Джо Байден – самый непопулярный глава американского государства за полвека, самый комичный, но и самый опасный, если оценивать его политику на последовательную конфронтацию с двумя ядерными державами – РФ и КНР. Его немезида Дональд Трамп – взбалмошный эгоцентрик, которым движет желание отомстить «вашингтонскому болоту». Возможно, Трампу придется баллотироваться прямо из тюремной камеры, но даже в этом случае он имеет неплохие шансы победить на выборах.

Не исключено, что демократы заранее смирились с потерей власти и даже нашли в ней плюсы, поскольку новый президент столкнется с ворохом трудно решаемых проблем – от миграционного кризиса до провала украинских «прокси». А если все-таки не смирились, предстоит яростная схватка с очень высокими ставками и возможностью прилета самых разных «черных лебедей» – от Мишель Обамы как альтернативного кандидата элит до таинственного стрелка по типу Ли Харви Освальда.

Председательство России в БРИКС

На последней большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин потребовал дать слово китайскому агентству Синьхуа вперед американского флагмана The New York Times. И в Америке, и в Азии сцену поняли одинаково:

лидер России указал западной прессе на ее место.

Вопрос, который тогда задал китайский корреспондент, касался планов Москвы на председательство в БРИКС. Ответ президента сводился к тому, что планов много, особенно по линии взаимодействия с Китаем, но в подробное описание перспектив вдаваться не стал. Они, меж тем, весьма широки.

Именно сейчас при действенном участии России как нового председателя решается, в какую сторону будет развиваться БРИКС, которому предстоит расшириться с пяти до десяти участников (или даже до 11, если новый президент Аргентины Хавьер Милей передумает и примет приглашение). Бразилия, например, предлагает превратить его из клуба региональных держав, где у каждой своя гордость, в платформу для дедолларизации мировой экономики.

Сама вероятность такого хода означает, что противодействие БРИКС со стороны США будет деятельным и существенным. Но пока нахрапистая и эгоистичная манера Вашингтона приводит к обратному эффекту – сплочению Глобального Юга. Даже вековечные враги и новые члены БРИКС Иран и Саудовская Аравия начали нормализацию отношений под «зонтиком» Китая, так что превращение «клуба десяти» в альтернативу G7, где Запад отрезан от участия в принятии глобальных решений, теперь кажется менее фантастическим сценарием, чем всего год назад.

Если б еще найти такую державу, которая сам Китай с Индией смогла бы помирить, цены бы ей не было.

«Пересменка» в ЕС и НАТО

Противостояние России с Западом персонифицировало в главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен образ врага. Поначалу, как многим казалось, недалекого, но практика показала, что жесткого, непреклонного, эффективного и привыкшего добиваться своих целей.

Урсула стала ключевым менеджером по снабжению украинской армии за пределами США и вплоть до последнего времени успешно сдерживала всех внутренних критиков вроде премьера Венгрии. На нее президент Украины Владимир Зеленский всегда мог положиться, но в конце 2024 года у товарки закончатся полномочия.

Не ее вина (а заслуга ВС РФ), что армия Украины не смогла воспользоваться подарками Брюсселя и полностью провалила «контрнаступ». Поэтому казалось, что переназначения Урсулы не отменит даже украинский крах: тех же венгров она при необходимости успешно покупает. Однако столь же жесткая позиция немки и вашингтонской креатуры по израильскому вопросу привела к тому, что кресло под фон дер Ляйен зашаталось. Сейчас уже идет к тому, что в конце 2024 года у Еврокомиссии будет новый председатель, а насколько он нам будет враг, определит положение дел на фронте.

Сама Урсула, в случае падения жертвой израильского раскола, планирует пересесть в кресло генсека НАТО, благо Йенс Столтенберг занимает эту должность «теперь уже точно последний год» (его полномочия дважды продлевали). В связи с грехами фон дер Ляйен перед международной безопасностью такая «рокировка» тоже может не выгореть, но если выгорит, Россия еще многое услышит о своем враге, чьей задачей станет реформирование альянса с перераспределением расходов ЕС в пользу обороны. Европа будет готовиться к войне с Россией, правда, пока это подготовка ради подготовки.

Перевооружение ВСУ

Вооруженные силы Украины переходят в глухую оборону, чтобы зализать раны. За год в Киеве планируют поставить под ружье еще полмиллиона человек, наконец-то получить от Запада истребители F-16 и особо дальнобойные ракеты, выжать из военно-промышленного комплекса стран НАТО максимум, а после – попробовать снова. Еще один «контрнаступ» следует ожидать в 2025 году.

Несмотря на разгромное поражение в 2023-м, украинское руководство и западная коалиция не изменили тактики, если не считать новых попыток присвоить ранее замороженные российские активы. Чем больше сопротивления встретят Вашингтон и Брюссель на пути дальнейшего выбивания средств на украинский проект, тем больше шансов на реализацию ими ограбления века.

В любом случае о принятии условий России они по-прежнему не хотят даже слышать, и сил у них хватит, чтобы затыкать уши еще как минимум год – до президентских выборов в США.

Подготовка нового «контрнаступа» – единственное событие из этой «пятерки», определяющее влияние на которое будет оказывать российская армия. Только от нее зависит, пройдет ли эта история по плану или же добивание ВСУ состоится досрочно – в новом 2024 году.