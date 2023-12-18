«Российская республика» нужна США для ограбления века

Tекст: Дмитрий Бавырин

Заявление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что ЦРУ США желает создать «Российскую республику» с лояльной администрацией в пику настоящей России, может создать впечатление, будто в Вашингтоне и Лэнгли окончательно рехнулись от навязчивого желания нам насолить. Вот и Нарышкин, описывая эту идею, употребил слово «абсурд».

Однако абсурдность не синоним глупости, тем более не синоним простоты – с ЦРУ никогда не бывает просто. Абсурдное по форме может оказаться подлым и даже опасным по содержанию.

Практика признавать ту или иную павшую власть «правительством в изгнании» (то есть властью по-прежнему легитимной и законной, но вытесненной самозванцами) стара, как мир большой политики. Гораздо старше ЦРУ и даже старше города Лондона, куда в XX веке сбежало особенно много изгнанников. Подобное случалось и в библейские времена, и в античности, и в древних империях Азии, ведь лояльная тебе власть в важном государстве дорогого стоит, пусть даже до поры до времени эта власть не совсем настоящая.

В XX веке примечателен случай прибалтийских республик, когда из членов их иностранных дипмиссий и некоторых эмигрантов были созданы кабинеты министров без каких-либо реальных полномочий. Англосаксы тем не менее юридически считали этих людей настоящими властями Литвы, Латвии и Эстонии на случай, если Советский Союз потеряет контроль над Прибалтикой или будет готов ее уступить.

Так оно, кстати, и вышло. Причем в заново независимых странах Балтии прошли символические церемонии передачи власти от наследников беглых правительств к новым. Весь советский период при этом как бы вычеркивался из истории.

Сейчас постепенно идет к тому, что мир познакомится с «украинским правительством в изгнании», которому откроют офис в Брюсселе, Вашингтоне или Лондоне, когда оно сбежит из Киева. Зачем оно нужно Западу, очевидно – на случай, если удастся повторить прибалтийский кейс и как основание для непризнания российских побед (прежде всего военных).

А вот возможное рождение «Российской республики» окутано мраком: такую просто некому родить. Помимо «папы» (США и ЦРУ), нужна еще и «мама». В данном случае – сама мать-Россия.

Чтобы считать по сути фиктивное правительство законным, необходимо, чтобы эти люди или их предшественники так или иначе побывали и настоящим правительством – до того, пока не были перемолоты ходом истории. В случае России ничего похожего нет и не предвидится, разве что США объявят легитимными властями Верховный совет Руцкого – Хасбулатова, разогнанный Борисом Ельциным в 1993 году, или каких-нибудь родственников династии Романовых. На план такое не тянет, тянет на бред сумасшедшего.

Международное право, конечно, деградировало, но все же не настолько, чтобы из случайных людей можно было слепить лояльный себе курултай и вести с ним отношения, как с суверенной державой. Это что-то из серии контактов с воображаемыми друзьями: детям простительно, а взрослых на смех поднимут.

С таким же успехом Москва может объявить легитимным президентом США Джеффа Монсона. Вариант, конечно, специфический, но точно не хуже того, который реально сидит сейчас в Белом доме (это можно доказать путем спортивных состязаний и теста на когнитивные способности).

Однако, чтобы доставить Монсона в Вашингтон для практической реализации им его законной власти, придется начать третью мировую войну, она же – первая ядерная.

Так что игра не стоит свеч, как и в случае с «временной администрацией Российской республики», которую изобретают в Лэнгли.

Поэтому в Лэнгли наверняка изобретают что-то другое, и задачи «виртуального правительства» будут отличаться от тех, которые возлагали на беглых прибалтов. Этот кукольный театр нужен не сам по себе и не для смены власти в России, а как механизм для получения чего-то другого. У него функция золотого ключика.

Это всего лишь версия, но она самая логичная из всех: задача «властей Российской республики» согласовать передачу Украине российских активов, замороженных странами Запада. В Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне больше года бились над этой задачей, но пришли к выводу, что юридически грабеж остается грабежом: такие действия противоречат не только международному праву, но и национальному законодательству.

В то же время Киев острейшим образом нуждается в деньгах, а у США и ЕС серьезные проблемы с обеспечением прежних объемов финансирования Украины. Но даже в том случае, если бы таких проблем не было, деньги лишними не бывают: Запад серьезно заинтересован в том, чтобы переложить на Россию хотя бы часть расходов на Владимира Зеленского. Значительные российские средства он уже арестовал, затык в юридической смене владельца.

Теоретически с этим могут помочь виртуальные власти «Российской республики», заявив об отказе от средств настоящей России в пользу Украины. На большее они вряд ли способны.

Что-то подобное мы наблюдали на примере Венесуэлы в период, когда президент Николас Мадуро боролся за власть с Хуаном Гуайдо. Последнему США передали все государственные активы Венесуэлы, к которым имели доступ. Правда, план провалился: Мадуро устоял, а Гуайдо со временем подвергли остракизму свои же.

Однако у венесуэльского ставленника США действительно были основания считаться властью как у председателя парламента, где большинство по итогам выборов принадлежало оппозиции. Мадуро тогда создал другой парламент – новый, что тоже было категорически наглым планом, но по результатам оказалось вполне успешной затеей (для Мадуро; с Венесуэлой в целом все не так однозначно).

Какому Хуану с горы американцы отпишут фиктивное право распоряжаться российскими активами – покажет будущее. Скорее всего, не будет такого Хуана, за исключением того сценария, при котором Россия фатально ослабнет, начнет проигрывать в военном плане и растеряет все свое внешнеполитическое влияние. В этом случае рейдерский захват ее собственности на Западе вряд ли что-то остановит: это у победы много союзников, а поражение всегда одиноко.

В любом случае виртуальная «Российская республика» вряд ли является целью ЦРУ, это всего лишь один из возможных методов достижения целей. Особенности работы и огромный (засекреченный, но известно, что огромный) бюджет Лэнгли предполагает параллельную разработку сотен планов и проектов, над которыми трудятся тысячи людей. Они могут прямо противоречить друг другу или дополнять друг друга в зависимости от того, как повернется колесо истории и какое откроется окно возможностей.

Чтобы не стать жертвой интриг ЦРУ, нельзя быть слабым, нельзя быть односложным, нельзя быть уязвимым – и речь не только о контрразведке, а о государстве вообще. Это нечеткий, но действенный рецепт, который сотни раз срывал самые изощренные планы Белого дома и Лэнгли в отношении недругов США по всему миру.

А вот того, что ЦРУ будет реализовывать какую-нибудь навязчивую идею с упертостью метронома, несмотря на все издержки и неизбежный провал, можно не ждать. Нынешний Белый дом на это способен, однако в Лэнгли значительно более адекватное руководство, которое и в «контрнаступ ВСУ» изначально не верило.

Действующий директор Уильям Бернс – один из наиболее адекватных людей в топ-менеджменте американской империи, реальные и предположительные действия которого скорее подчинены идее предотвращения третьей мировой, чем ее началу.

Пока Россия в себе и в силе, «Российская республика» вряд ли появится, пусть даже виртуальная. А если надорвется, пропустит смертельный удар и откажется от суверенитета, на ее месте могут появиться сразу несколько республик – не только русских и не только виртуальных.