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    7 декабря 2023, 08:50

    Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую

    Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса. Возможно, эти силы – ЦРУ.

    «Он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

    Таким видит наше скорое будущее президент США Джо Байден: война между Россией и Североатлантическим альянсом, она же, вероятно, первая ядерная и третья мировая война. Но начнется она только в том случае, если «он возьмет Украину» («он» – президент России Владимир Путин).

    Это сильные слова, грозные, как будто бы козырь. О том, что «имперские планы России» простираются гораздо дальше Украины, например, на Финляндию и Прибалтику, многие говорили и прежде. В основном финны с прибалтами говорили такое сами, но и «ястребы» в США обосновывали необходимость поддержки Киева этой же логической конструкцией: если не остановить русских на дальних украинских подступах, они нападут на союзников Америки, и тогда воевать с русскими придется уже американским солдатам.

    Но это были, так сказать, частные мнения. Мнение президента США, опирающегося на государственную экспертизу, значит гораздо больше. Прежде Байден угрозой начала третьей мировой не злоупотреблял. А теперь это официальная позиция Белого дома, продублированная людьми президента.

    С другой стороны, угрожает тот же человек, который здоровается с пустотой. Тот же, чья ставка на так называемое контрнаступление ВСУ, была полностью проиграна. В общем, это говорит президент Байден, и делает он это с четкой целью: чтобы упирающийся Конгресс одобрил выделение 60 млрд долларов для срочных нужд Украины до рождественских каникул. Иначе, мол, Киев ждет провал, а США война с Россией.

    О том, насколько серьезно воспринимают сейчас в США угрозы президента Байдена, можно судить по вопросам, которое ему задали по итогам специального обращения к Конгрессу. Журналистов вдруг заинтересовала не грядущая война с Россией, а новые доказательства коррупции в семействе Байденов, которые рассматривают парламентарии. Байден такого явно не ожидал, но, разумеется, продолжает все отрицать.

    Беда в том, что от слов президента США, сколь бы стар он ни был, нельзя просто так отмахнуться.

    Им не приведено никаких доказательств того, что новый пакет помощи сможет изменить ход конфликта в пользу Украины, а не исчезнет в этой черноземной дыре, как все предыдущие. Но ведь если исчезнет, то Россия победит, а после того начнется война с НАТО. Следовательно, Штатам нужно готовиться к большому конфликту с ядерной державой, и они начнут к нему готовиться. После этого подготовка начнется в России, а также в Китае.

    Когда же стороны основательно подготовятся к третьей мировой войне, она рискует начаться на самом деле.

    Таковы возможные последствия слов президента США, даже если он всего лишь хочет выклянчить у Конгресса побольше денег. Таков масштаб реальных рисков, стоящих перед планетой из-за навязчивого желания администрации Байдена выиграть в противостоянии на Украине.

    Если глава государства ведет свое государство к катастрофе, включая ядерную, в ситуацию должны вмешаться те силы, кто катастрофу предчувствует и хочет ее предотвратить. Это называется системой сдержек и противовесов, которая в США имеет сложную структуру и почтенную историю.

    В последнее время есть ощущение, будто такие силы действительно включилась в игру и противостоят политике Байдена как разрушительной для Америки и мира во всем мире.

    Сейчас в коридорах американской власти царит уныние. Формально первопричиной можно считать статью главкома ВСУ Валерия Залужного, запоздало признавшего, что украинская армия зашла в тупик. Это породило в западных СМИ некоторую рефлексию, которая, впрочем, имела характер частной полемики с большинством, отстаивавшим прежнюю политику: помогать Украине до разгрома России.

    Но после того как главная газета американского истеблишмента The Washington Post, обычно проукраинская и пробайденовская, выкатила колоссальный материал-расследование о причинах провала ВСУ, похоронные настроения прочно овладели прессой и экспертным сообществом. О том, что Запад совершил страшную ошибку, недооценив Россию, теперь пишут и американцы, и британцы, и немцы. «Всепропальские» настроения стали на Западе общими.

    Может показаться, что эта волна уныния от самой американской власти и исходит. Будто в Вашингтоне поняли, что Украина больше не тянет, и стали готовить общественное мнение к смене внешней политики. Однако последняя речь Байдена этой версии противоречит. Кто-то серьезно усложнил президенту задачу по снабжению ВСУ, и он теперь вынужден выступать то ли с жутко безумными, то ли с безумно жуткими прогнозами, а выглядит при этом жалко.

    К этому стоит добавить, что провал переговоров с Конгрессом проистекает не из особого упорства скаредных республиканцев, как пытается это представить Байден, а из-за управленческой ошибки президентской администрации. Предложение для оппозиции, подразумевающее выделение средств на Украину, было сформулировано так, что на него заведомо не могли согласиться, хотя пространство для компромисса было.

    То есть это политическая диверсия изнутри. Очередная поганка, завернутая для президента Байдена. И кто бы это мог с ним так поступить?

    Гадать можно долго. Но если исходить из того, что в окружении президента США существует группа «голубей»-реалистов, которая по-настоящему боится довести дело до войны с Россией и противодействует политике Байдена, в эту группу точно входит нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс. Потому что такой он человек.

    Бывший посол США в России Бернс понимает нашу страну гораздо лучше, чем другие вашингтонские начальники. Сколь значительную роль сыграла в этом его работа в Москве, теперь значения не имеет. Важно, что Бернс раз от разу объяснял вашингтонцам: к угрозам из Москвы нужно относиться серьезно, в сакраментальных вопросах своей безопасности она не склонна к блефу и не будет пасовать.

    Он доказывал это в своих мемуарах «Невидимая сила», описывающая длительный период работы в Госдепартаменте. Он гнул эту линию и в 2008-м, когда случилась война в Грузии, и в 2014-м, когда произошел госпереворот на Украине, и в 2022-м, когда началась СВО. Раз от разу он оказывался прав.

    Кстати, Бернс – единственный высокопоставленный американский чиновник, который продолжает периодически встречаться и общаться со своим российским коллегой – главой СВР Сергеем Нарышкиным. Что они обсуждают, государственная тайна великих держав, но бытует мнение, что пресловутые «красные линии» – те, которые США и Россия в период конфликта все равно не должны переступать, чтоб ни случилось самого страшного. Мол, вы не будете делать этого, мы – того, а там будь что будет.

    Мало сомнений в том, что Бернс скептически относится к идее глобального противостояния России и искренне пытается отвести от мира большую беду. А вот то, что его контора может стоять за расследованием WP, чистой воды домыслы.     

    Но если за ним и впрямь кто-нибудь стоит, то ЦРУ – первый подозреваемый.

    Строго говоря, WP – это сливной бачок Лэнгли. Не в том смысле, что редакция подчиняется ЦРУ, но давно и плотно сотрудничает с разведкой. При этом, надо думать, очень этим сотрудничеством дорожит – оно для такой редакции дорогого стоит, а потому уязвима для манипуляций.

    Совпадение или нет, но именно ЦРУ в публикации WP выглядит единственной трезвомыслящей силой в Вашингтоне, которая предсказывала провал на Украине. А сама эта публикация – действительно объемный, качественный, выдающийся труд, пестрящий вчерашними тайнами – сегодняшними сенсациями. Как будто редакцию кто-то направлял.

    Наиболее известный пример совместной работы ЦРУ, WP и примкнувшего к ним ФБР – Уотергейт и отставка Ричарда Никсона, одного из лучших лидеров США. То есть целенаправленная работа спецслужб против главы американского государства – это не теория заговора и не при Дональде Трампе началось, когда палки в колеса президента вставляла большая часть системы. 

    Никсона убрали, потому что много на себя брал, много куда лез и сконцентрировал в своих руках особенно много власти. Если новая цель – Байден, то по обратным причинам: потому что он свою жену от своей сестры не всегда способен отличить, но по-прежнему имеет полномочия на то, чтобы разнести мир в клочья.

    Он же планирует переизбраться президентом еще на четыре года и все-таки победить Россию на Украине. И огромная Демократическая партия, несмотря на провалы ВСУ и спорадическую адекватность Байдена, не нашла, что можно этому противопоставить. Бернс, если бы захотел, нашел.

    Правда, ведение оперативной деятельности внутри США ЦРУ категорически запрещено специальным законом: американская элита не дурак, чтоб не подстраховаться и не защитить себя от всезнающих людей из Лэнгли.

    Если Бернс решится на интригу против Байдена, он многим рискует. Своей личной свободой в том числе.

    Но чего только не сделаешь, чтобы предотвратить третью мировую войну. 

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