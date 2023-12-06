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    Россия убедительно вернулась на Ближний Восток
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    В Белом доме признали, что высоко оценивают риск поражения Украины
    ЕС поставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал
    В повестку заседания Совфеда внесли вопрос о дате проведения выборов президента
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    Глава Минюста назвал иностранцев-заключенных «большой проблемой»
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    30 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    17 комментариев
    6 декабря 2023, 21:52

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

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    6 декабря 2023, 13:08
    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины

    Американист Дудаков: Из-за усталости от Украины в США набирает обороты политический раскол

    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Республиканцы и простые американцы устали от Украины, поэтому в Сенате набирает обороты конфликт двух партий. При этом Байден и Блинкен пытаются видимостью озабоченности вопросами Украины продвинуть выделение новых траншей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами.

    «Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

    «Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

    «На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров. Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. И несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Две партии поспорили по поводу уместности обсуждения темы безопасности границ Штатов на прошедшем заседании.

    Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

    Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что представители партии просто ушли с заседания, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    New York Times пишет, что «провал» брифинга состоялся накануне пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Президент США Джо Байден назвал провал в вопросе поддержки Украины абсолютным сумасшествием и добавил, что это идет вразрез с интересами Вашингтона. Если Сенат американского Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры и спровоцирует акты агрессии по всему миру, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

    Спорящие законодатели США решают, будет ли Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к сложившейся ситуации.

    В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся на «дне бочки» в возможностях предоставления помощи для Украины. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия для ВСУ без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса закончатся у Белого дома к концу нынешнего года.

    Напомним, Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. В этом признался член Палаты представителей США Томас Мэсси. Конгрессмен отметил, что США в тот период «бряцали оружием против России», и подчеркнул, что прошлые действия Вашингтона теперь будут иметь последствия.

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    5 декабря 2023, 13:34
    Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок

    Политолог Межуев: Ставка на Украину лишила Байдена шансов на второй срок в должности президента США

    Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ставка президента США Джо Байдена на Украину провалилась, и теперь он оказался в неприятной для себя ситуации. Хотя импичмент ему не грозит, шансов избраться на второй срок тоже нет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее стало известно, что Конгресс США хочет вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года.

    «Байден просчитался, когда сделал ставку на продолжение войны на Украине. Если бы в Стамбуле было подписано мирное соглашение, влияние США в мире и позиции Демократической партии внутри самих Штатов были бы гораздо сильнее, чем сейчас», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Американцы ошиблись в своих прогнозах. Предполагалось, что ВСУ победят на поле боя и дойдут до Крыма, что позволит навязать России невыгодный для нее мир. Однако Москва выстояла. Теперь Байден столкнулся с неприятной дилеммой – либо он продолжает тратить деньги на офис Зеленского, либо пытается закончить конфликт на плохих для себя условиях», – отмечает собеседник.

    «Обостряются и внутриполитические споры внутри США. Байден из-за поддержки Украины оказался между двух огней. На одной стороне стоят республиканцы, которые выступают против финансовой помощи офису Зеленского. На другой – «ястребы», требующие продолжать конфликт. Кроме того, вспыхнул и Ближний Восток, вызвав раскол уже внутри Демократической партии», – подчеркнул он.

    «Я не думаю, что импичмент Байдена состоится. Эта инициатива не будет принята Сенатом США, контролируемом демократами. Палата представителей может одобрить процедуру, но, скорее всего, большинство конгрессменов также не станут поддерживать идею отставки президента», – акцентировал эксперт.

    «Хотя импичмент Байдену сейчас не грозит, тем не менее его политическая карьера завершается. Шансов избраться на второй срок нет, и неправильные действия президента США во время конфликта на Украине сыграли в этом огромную роль», – резюмировал Межуев.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

    Конгрессмен заявил, что осталось поговорить с последними свидетелями и как можно быстрее вынести решение по вопросу в рамках процедуры импичмента Байдену. Более того, статьи по процессу, по мнению политика, будут готовы раньше середины следующего года.

    В то же время лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

    Более того, президент США Джо Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Напомним, Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Он пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины.

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    5 декабря 2023, 09:09
    Жан-Пьер «свернула» брифинг после неудобного вопроса про Байдена

    DC: Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о платеже

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-подход сразу после того, как прозвучал вопрос о том, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании Owasco PC, принадлежащей его сыну Хантеру, сообщили СМИ.

    Вопрос о том, «принял ли президент оплату», задал корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн. Жан-Пьер заявила, что не знакома с содержанием отчета надзорного комитета Палаты представителей, и посоветовала обратиться к офису адвоката Белого дома, передает РИА «Новости» сообщение The Daily Caller.

    После этого Жан-Пьер закрыла папку с записями и завершила брифинг, добавляет издание.

    Согласно выводам комитета, Owasco PC получала средства от связанных с Китаем фирм, а также другими иностранными лицами. В отчете говорится, что Байден получал выплаты, зная об этом и извлекая выгоду «от практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

    Между тем сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов.

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    4 декабря 2023, 12:28
    В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кремль не приветствует любые провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о нарушении кораблем ВМС США суверенитета Китая.

    По словам Пескова, приветствуются все шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия и к стабильности, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена.

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    6 декабря 2023, 10:45
    Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    РБК: Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский производитель акустических систем «Урал» одержал в суде победу над американской компанией Harman International Industries, «дочкой» Samsung Electronics, которая известна брендом музыкальных колонок JBL.

    Срок подачи апелляции на решение суда, которое было вынесено в сентябре 2023 года, истек 30 ноября, сообщил РБК представитель «Урала». Это также подтверждают материалы Арбитражного суда города Москвы.

    Harman International Industries обратилась с иском в суд в сентябре 2021 года, обвинив «Урал» в том, что он якобы скопировал дизайн и запатентованные решения продукции американской компании. Истец требовал запретить «Уралу» использование двух промышленных образцов в четырех колонках «Урал». Свои потери из-за действий российского конкурента компания оценила в не менее чем 500 тыс. рублей. Также Harman International Industries требовала компенсацию в размере 3 млн рублей и возмещения судебных издержек.

    Компания «Урал» в суде отвергла практически все выдвинутые обвинения, в том числе касающиеся похожего внешнего вида товаров.

    В первой инстанции в марте 2022 года Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования американской компании, которая впоследствии обжаловала решение. В сентябре 2023 года суд вновь встал на сторону ответчика. После этого в апелляционный суд Harman International Industries так и не обратилась.

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    5 декабря 2023, 04:06
    Лидер демократов в сенате США запросил голосование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

    После завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, затем происходит голосование. Предполагается, что процедура может пройти в среду, 6 декабря, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга.

    NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.

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    6 декабря 2023, 10:02
    Американский сенатор: Украина через 12 месяцев может стать частью России

    Сенатор Мерфи: Украина может стать частью России, если США не продолжат ей помогать

    Tекст: Ольга Никитина

    Не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России, заявил член Сената Конгресса США от правящей Демпартии Крис Мерфи.

    «Нам прям сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом», – сказал Мерфи в интервью изданию Defense News.

    Сенатор выразил «разочарование» позицией членов Республиканской партии, которые, по его мнению, относятся к этому «несерьезно». «А ставки таковы: будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Мерфи уже говорил, что не сомневается в том, что США вот-вот бросят Украину.

    Напомним, демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку, которая перешла в крики и взаимные обвинения, из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю. Республиканцы со своей стороны подчеркивали, что демократы игнорируют их требования по миграционному вопросу на границе США с Мексикой.

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    5 декабря 2023, 03:18
    Анонсировано выступление Зеленского на закрытом брифинге в сенате США

    Сенат США пригласил выступить президента Украины Зеленского на закрытом брифинге

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

    Шумер, чье выступление транслировал канал C-Span, заявил, что брифинг пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины, запрошенное президентом Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

    Ранее NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    5 декабря 2023, 22:44
    США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену Гершковича и Уилана

    Госдеп: США передали России предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто

    Tекст: Вера Басилая

    США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако оно было отвергнуто, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что США считают приоритетным вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа добавил, что не собирается вдаваться в подробности, по каким каналам Вашингтон контактирует с Москвой, но «возможности донести свои предложения есть», передает ТАСС.

    В октябре координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Уилана и Гершковича.

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

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    6 декабря 2023, 06:16
    Трамп не верит, что Байден «дотянет до выборов»

    Дональд Трамп заявил, что нельзя смеяться над умственными способностями Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден находится не в лучшем состоянии, над этим шутить нельзя, вряд ли он дотянет до выборов, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова отметил, что когнитивные способности Байдена оставляют желать лучшего, но это совсем не смешно, потому что речь идет о ядерном оружии, передает РИА «Новости».

    Сам кандидат в президенты не отрицает, что часто пародирует Байдена, высмеивая его растерянность на сцене после выступлений. Политик подчеркнул, что Байдена в бытность законодателем описывали как «самого тупого сенатора».

    Также Трамп заявил, что не думает, что Байден дотянет до выборов, из-за  плохой физической и умственной формы.

    Ранее Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

    Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.

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    5 декабря 2023, 04:57
    Fox News: Конгресс США хочет вынести решение по импичменту Байдену в начале года

    Fox News: Конгресс США хочет вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

    Джордан заявил, что осталось поговорить с последними свидетелями, и как можно быстрее вынести решение по вопросу в рамках процедуры импичмента Байдену, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, будут ли «статьи об импичменте» готовы к середине следующего года, Джордан ответил, что, скорее всего, это случится гораздо раньше, передает ТАСС.

    Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщал, что решение по импичменту Байдену будет принято в скором времени.

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    6 декабря 2023, 12:57
    Пескова спросили о призыве американского генерала «резать глотки русским»

    Песков сообщил, что не в курсе призывов генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли призывал украинских боевиков «резать глотки русским».

    «Я не видел таких заявлений», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, по данным WP, Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, на учениях в немецком Висбадене в прошлом году в обращении к боевикам ВСУ заявил, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи».

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    6 декабря 2023, 05:47
    Посол Антонов назвал огромными потери бизнеса в США из-за санкций против России

    Посол Антонов: Санкции США против России создают проблемы американскому бизнесу

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи антироссийских ограничений причиняют ущерб американскому бизнесу, но при этом не действуют на Россию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что фирмы и корпорации США теряют огромные доходы из-за антироссийских санкций и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что введенные против России санкции не действуют, экономика развивается, с чем согласны все настоящие профессионалы.

    По его словам Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, ради реализации своих внешнеполитических задач в действительности приносит в жертву интересы Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ, и сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки.

    Немецкие СМИ писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Ранее в МИД сообщили, что число односторонних санкций, введенных против России странами Запада, превысило 17,5 тысяч.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия, а введенные Европой ограничения бьют по самим европейцам.

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    4 декабря 2023, 08:53
    Бывшего посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже для Кубы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-посла США в Боливии Мануэля Роча арестовали в штате Флорида по обвинению в шпионаже в пользу Кубы, сообщает The Associated Press со ссылкой на источник.

    Сообщается, что 73-летний Роча был арестован в городе Майами в пятницу, передает РИА «Новости».

    Рочу обвинили в продвижении интересов кубинского правительства. По данным СМИ, на посту главного дипломата в Боливии Роча вмешался в президентскую гонку 2002 года. Его обвиняют в предупреждении властей о том, что США прекратят помощь южноамериканской стране при избрании Эво Моралеса.

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