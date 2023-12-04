Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Белый дом признался в скором прекращении поставок оружия Киеву
Помощник Байдена Салливан: США смогут снабжать оружием Киев только до конца года
Ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева, передает РИА «Новости».
Помощник Байдена признался, что у администрации США к концу года кончатся ресурсы выделение помощи Украине с американских складов без ущерба для собственной безопасности, передает ТАСС.
Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, считает Салливан.
По его словам, новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.
Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.