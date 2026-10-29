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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Пашинян отказался увольнять армянского губернатора за слова об «иванах»
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
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    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 17:26 • Новости дня

    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве

    Standard: Сапфир дома Романовых весом 197,8 карата продадут на аукционе

    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сапфир Российского императорского дома Романовых весом 197,8 карата выставят на продажу в рамках аукциона Sotheby's в Женеве.

    Ожидается, что торги состоятся 11 ноября, пишет газета Standard. Стоимость одного из самых значительных драгоценных камней российской короны может составить до 1,5 млн фунтов стерлингов, или около 161 млн рублей.

    По данным издания, к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей императорской династии, что делает этот сапфир одним из важнейших камней периода правления Романовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом побывавший на Луне миниатюрный советский флаг с автографом астронавта Базза Олдрина ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Sotheby’s.

    Тщательно воссозданный скелет тираннозавра продали на торгах в Нью-Йорке за 50,13 млн долларов.

    В прошлом году автопортрет Фриды Кало стал самым дорогим произведением своего автора.

    29 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    «Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы
    «Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы
    @ vk.ru/russianknights

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время планового выполнения задач погибли два военных летчика из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».

    Полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов погибли 21 октября в ходе выполнения плановых задач, указала группа в своем Telegram-канале.

    «Каждая строчка этого текста дается очень непросто, как непросто проходят и все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю: полковника Олега Ивановича Ерофеева и подполковника Владимира Геннадьевича Кочетова», – заявили в «Русских витязях».

    Представители авиационной группы отметили, что в день трагедии стояла отличная погода, а экипажи готовились к полетам по плану. Они напомнили о высоких рисках профессии военного летчика и выразили благодарность погибшим товарищам за их преданность и вклад в общее дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационную группу высшего пилотажа «Русские витязи» пригласили выступить на 16-й международной выставке Airshow China, авиашоу «Русских витязей» открыло Международный военно-морской салон в Кронштадте. Воздушную часть парада 9 мая украсила фигура «Кубинский бриллиант» в исполнении групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

    Комментарии (11)
    29 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоили паллиативный статус.

    Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

    Состояние 88-летней актрисы ухудшается. С середины октября она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

    Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Мертвые души», «12 стульев» и многим другим картинам, ставшим классикой советского кинематографа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что ее мать находится в сознании и не вводилась в медикаментозную кому.

    В середине месяца актрису доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

    Комментарии (4)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион стала одной из самых массированных с начала года, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

    Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

    Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.

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    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО

    Экс-футболист сборной России вступил в отряд морской пехоты в зоне спецоперации

    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО
    @ Личный архив Андрея Соломатина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и продолжил службу в рядах морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции.

    С августа 2023 года спортсмен проходил службу в добровольческой бригаде «Эспаньола», а после завершения контракта занимался организацией собственного фонда. Теперь он присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, передает РИА «Новости».

    «Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», – рассказал Соломатин.

    По словам бывшего футболиста, он будет работать в составе мобильной огневой группы. В отряде есть рота противодействия беспилотникам и пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

    Спортсмен также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за поддержку отряда, отметив, что подразделение уже выполняло задачи на донецком, брянском, курском и белгородском направлениях, а сейчас находится в Запорожской области.

    Андрей Соломатин, воспитанник СДЮСШОР московского «Торпедо», чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 годов. В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политолог Павел Данилин назвал ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом парламенте.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание добровольческого формирования БАРС для противодействия беспилотникам.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Армянские депутаты устроили массовую драку с бросанием бутылок и кресел

    В парламенте Армении произошла массовая потасовка с участием вице-спикеров

    Армянские депутаты устроили массовую драку с бросанием бутылок и кресел
    @ Armenian Prime Minister'S Offi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В парламенте Армении произошла массовая драка между представителями оппозиции и депутатами от правящей партии «Гражданский договор», в ходе которой вице-спикер Ваагн Алексанян бросил в оппонентов кресло.

    Конфликт начался после выступления депутата от правящей партии Тарона Чахояна. Словесная перепалка между ним и руководителем оппозиционной фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном переросла в драку с применением физической силы, передает РИА «Новости».

    На кадрах с места происшествия видно, как вице-спикер Ваагн Алексанян сначала метнул в сторону политических противников бутылку, а затем бросил кресло. Активное участие в потасовке принимал и второй вице-спикер от партии «Гражданский договор» Айк Конджорян.

    Председатель парламента Рубен Рубинян вызвал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв в заседании. После этого драка переместилась в фойе перед залом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала из-за отказа пригласить католикоса всех армян. В мае между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна. Политик отказался извиняться за слова о несамостоятельности Белоруссии.

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    29 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

    Ушаков: Путин пообещал Стуббу и Стере всегда брать трубку при их звонках

    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и президенту Финляндии Александру Стуббу всегда отвечать на их телефонные звонки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин пообещал лидерам Финляндии и Норвегии всегда отвечать на их телефонные звонки. «Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

    По словам помощника президента, Москва не ожидала недовольства в европейских столицах по поводу состоявшейся беседы. В России полагали, что контакт был заранее согласован как минимум с ведущей европейской тройкой, пояснил он.

    Разговор состоялся во вторник по инициативе финского президента Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен выразила возмущение тем, что политики не обсудили эту инициативу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере Путину признанием Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел истеричной реакцию Дании и Эстонии на этот телефонный разговор.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности лидеров России, Финляндии и Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля

    Maariv: Нетаньяху рассматривает создание коалиции с Айзенкотом

    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Приближенные премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продвигают план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар!» Гади Айзенкотом, несмотря на его обещание не входить в кабинет под руководством Нетаньяху.

    Согласно сообщению издания Maariv, рассматриваемый план предполагает предложение Айзенкоту широкого политического партнерства, включая соглашение о ротации на посту премьера и формирование коалиции без ультраортодоксальных партий, по крайней мере на первом этапе, пишет Israel National News.

    Один из вариантов предполагает, что Нетаньяху займет пост премьера на первые два года, после чего передаст должность Айзенкоту. За это время Нетаньяху намерен завершить инициативы по Ирану и продвинуть региональные мирные соглашения до окончания срока полномочий президента США Дональда Трампа.

    Инициаторы плана признают, что Айзенкот пока не дал никаких сигналов о готовности обсуждать предложение. Вместе с тем они считают, что политические обстоятельства затруднят для него сохранение отказа садиться за стол переговоров с Нетаньяху, поскольку антинетаньяховский блок исчерпал свой электоральный потенциал на прошедших выборах.

    По альтернативному сценарию Нетаньяху откажется от ротации и предложит Айзенкоту пост в кабинете. Согласно продвигаемой структуре, в правительство первоначально войдут Айзенкот, партия «Отцма Йехудит» под руководством министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и партия «Религиозный сионизм – Зеут» во главе с министром финансов Бецалелем Смотричем, но без ультраортодоксальных партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьера после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, опередив оппозицию Айзенкота с 48 мандатами, но не получив большинства. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога отвергла слухи о предложении Нетаньяху сделки по уходу из политики в обмен на помилование. Во вторник политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил о риске того, что будущее правительство Израиля окажется заложником малых партий.

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