Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Скелет тираннозавра продали на аукционе более чем за 50 млн долларов
Скелет тираннозавра продали на аукционе за 50,13 млн долларов
Тщательно воссозданный скелет тираннозавра по имени Гус длиной около 11,5 м, высотой –3,8 м, был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 50,13 млн долларов, следует из карточки лота.
«Гус – чучело скелета тираннозавра Рекса. Поздний меловой период, маастрихтский ярус (около 67 млн лет назад), формация Хелл-Крик, округ Хардинг, Южная Дакота, США», – сказано в описании лота.
В описании также отмечено, что Гус – единственный экземпляр с невероятным количеством ископаемых костей: 183 элемента, плюс 30 из 32 редко встречающихся и редко монтируемых гастралий (брюшных ребер).
Скелет по количеству костей примерно на 61% целостен, при этом эти кости составляют 75-80% основной массы животного, поэтому этот скелет можно назвать одним из самых полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных.
Скелет к тому же имеет ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в бою, либо в результате посмертного поедания падали, а также травмы, полученные при жизни животного, с переломами и сросшимися костями, различимыми в нескольких ребрах и брюшке.
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