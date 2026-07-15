Скелет тираннозавра продали на аукционе более чем за 50 млн долларов

Скелет тираннозавра продали на аукционе за 50,13 млн долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Гус – чучело скелета тираннозавра Рекса. Поздний меловой период, маастрихтский ярус (около 67 млн лет назад), формация Хелл-Крик, округ Хардинг, Южная Дакота, США», – сказано в описании лота.

В описании также отмечено, что Гус – единственный экземпляр с невероятным количеством ископаемых костей: 183 элемента, плюс 30 из 32 редко встречающихся и редко монтируемых гастралий (брюшных ребер).

Скелет по количеству костей примерно на 61% целостен, при этом эти кости составляют 75-80% основной массы животного, поэтому этот скелет можно назвать одним из самых полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных.

Скелет к тому же имеет ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в бою, либо в результате посмертного поедания падали, а также травмы, полученные при жизни животного, с переломами и сросшимися костями, различимыми в нескольких ребрах и брюшке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили, почему у огромного тираннозавра были маленькие лапки. Ученые создали сумку из лабораторной кожи тираннозавра. В Техасе обнаружили останки гигантского доисторического морского ящера.











