Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения с семи аэропортов страны
Семь аэропортов страны вернулись в штатный режим работы после временных ограничений, о чем сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Самары, Ульяновска и Чебоксар: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
До этого Росавиация ввела временные ограничения полетов в нескольких аэропортах страны.
Кроме того, сообщалось о снятии ограничений в аэропортах Пензы и Саратова, а также в воздушной гавани Нижнекамска.