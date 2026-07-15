Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Двое колумбийских солдат погибли при спасении 45 заложников
Двое колумбийских солдат погибли в ходе операции по освобождению 45 заложников, которых удерживали повстанцы из группировки «Армия национального освобождения» (АНО), сообщил командующий вооруженных сил страны Уго Лопес Баррето.
Двое колумбийских солдат погибли во время операции по освобождению 45 заложников, удерживаемых повстанцами из «Армии национального освобождения» (АНО), передает ТАСС. Информацию о потерях подтвердил командующий вооруженными силами страны Уго Лопес Баррето.
«Наши солдаты Элиберт Дукуара Москера и Жан Карлос Вальехо Варгас пожертвовали своими жизнями, исполняя высший долг перед родиной в ходе операции по спасению и освобождению колумбийцев», – написал он в социальной сети X.
По данным седьмого подразделения армии Колумбии, боевики АНО захватили два автобуса с пассажирами и перекрыли ими дорогу. После этого повстанцы организовали засаду на военных, направленных для освобождения мирных жителей. В результате столкновения, помимо двоих погибших, ранения получили пятеро военнослужащих. Группировка АНО, насчитывающая несколько тысяч боевиков, остается единственной крупной повстанческой организацией в Колумбии после мирного соглашения правительства с «Революционными вооруженными силами Колумбии» в 2016 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года боевики группировки «Армия национального освобождения» атаковали колумбийскую военную базу.
В апреле текущего года взрыв на Панамериканском шоссе привел к гибели четырнадцати человек.