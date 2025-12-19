Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
На военной базе в Колумбии произошел теракт, погибли люди
Террористы организовали атаку на базу колумбийской армии в регионе Сесар, погибли четверо военнослужащих, сообщил командующий армией Колумбии Луис Эмилио Кардосо Сантамария.
В результате нападения четверо солдат погибли, еще семь были ранены, их экстренно доставили в местные больницы, сообщил командующий, передает РИА «Новости».
Нападение с применением взрывных устройств произошло на военной базе №27 14-го пехотного батальона 2-й дивизии в районе муниципалитета Агуачика.
Ответственность за нападение он возложил на боевиков фронта Камило Торреса Рестрепо из группировки «Армия национального освобождения» (ELN).
Генерал заверил, что реагирование на удар по защитникам Колумбии будет немедленным и справедливым.
В 2024 году возле американской военной базы в районе сирийского города Эш-Шаддада произошло несколько мощных взрывов.