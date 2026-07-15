Хегсет потребовал от Ирака разоружить проиранские группировки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной», – заявил Хегсет в соцсетях, передает РИА «Новости».

Во вторник, 14 июля, иракский премьер-министр Али аз-Зейди посетил Пентагон в рамках официального визита в Вашингтон.

Глава Пентагона добавил, что США рассчитывают на лидерство Ирака в борьбе с запрещенной в России международной террористической группировкой ИГ.

Это связано с приближающимся завершением международной операции «Непоколебимая решимость». Хегсет подчеркнул, что обеспечение безопасности откроет путь к активному торговому взаимодействию.

Помимо переговоров в Пентагоне, Али аз-Зейди провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Политики подробно обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества и региональной стабильности.

В начале июля госкомпания Ирака подписала соглашение с американской корпорацией Halliburton о передаче под управление двух крупных нефтяных месторождений на юге страны. В конце июня компания Basra Oil Company остановила перекачку нефти с месторождения «Западная Курна – 2».