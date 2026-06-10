После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе
Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.
Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.
«Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.
Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.
Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.
Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.
Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.