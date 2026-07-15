Tекст: Алексей Дегтярёв

Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».