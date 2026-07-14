Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Сотрудники МЧС пострадали при атаке украинских дронов в Луганске
Работники МЧС получили ранения при повторном ударе беспилотников ВСУ во время ликвидации возгорания на стоянке грузовиков в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ВСУ атаковали несколько районов столицы республики, указал Пасечник в Max.
Были повреждены гражданские грузовые автомобили на автостоянке. Для ликвидации последствий на место прибыл наряд МЧС.
«В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения», – пояснил глава региона.
В конце июня при повторной атаке украинского дрона на пожарных в Донецке погиб командир отделения МЧС.
Месяцем ранее в Запорожской области двое спасателей получили ранения во время ликвидации возгорания в жилом доме.
В мае глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении девяти сотрудников ведомства при тушении пожаров в Макеевке и Зугрэсе.